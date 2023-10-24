شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجوازات السعودية تسعد قلوب الجالية اليمنية وتصدر قرارا عاجلا بهذا الخصوص ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم الجوازات السعودية تسهيلات خاصة للجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم الشعب اليمني وتحسين ظروفهم المعيشية. وتعتبر هذه التسهيلات استثناء لعدد محدود من الجاليات، حيث لا تحظى بها أي جاليات أخرى.

من بين الخدمات التي تقدمها الجوازات السعودية للجالية اليمنية، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة كل 3 أشهر بشكل مستمر ولفترة غير محدودة. هذه الخدمة تقدم لبعض الجاليات التي تعاني بلدانهم من اضطرابات وحروب، وتعتبر الجالية اليمنية أكبر مستفيدة من هذه الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمة هوية الزائر للجالية اليمنية حصراً. وتم تصحيح أوضاع المتهربين من الجالية على مدى سنوات، حيث حصل مئات وعشرات الآلاف من أبناء الجالية اليمنية على هذه الهوية. وما زالت عملية تجديد الهوية مستمرة، بينما تمكن الآلاف من تحويلها إلى هوية مقيم والحصول على إقامة نظامية.

توفر الجوازات السعودية أيضاً إمكانية الحاق أولاد الزائرين في سن الدراسة بالمدارس السعودية بسهولة ويسر.

وقد قدمت الجوازات السعودية ما يقرب من مليون تأشيرة عمل لليمنيين خلال الخمس سنوات الماضية، وهو رقم قياسي بالمقارنة مع أي جالية أخرى.

وفي إطار الدعم المستمر، تم إلغاء ملصق التأشيرة للقادمين من اليمن وعدد من الدول الأخرى.

وعبرت الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية عن تقديرها لحكومة المملكة على هذه التسهيلات التي ساهمت في تحسين ظروفهم المعيشية..