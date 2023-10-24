شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الداخلية السعودية تصعق جميع المقيمين والوافدين بقرار صاعق جعلهم في حالة صدمة بهذا الخصوص ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أجرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، ومن بين هذه التعديلات تم ضم المواليد السعوديين خارج المملكة ضمن الفئات التي يجوز منحها تذاكر المرور إلى المملكة.

تتضمن اللائحة المطروحة حاليا للاستطلاع على منصة "استطلاع"، شكل جواز السفر وشروط إصداره لجميع الأعمار، وضوابط إصداره للمحضون من الأم الأجنبية، والمخالفات التي تعرض المسافر للغرامة والمنع من السفر.

تم تعديل وصف شكل ومكونات جواز السفر، حيث يتكون من 48 صفحة، والغلاف الخارجي مغلف باللون الأخضر ويحمل شعار المملكة، وعبارة "المملكة العربية السعودية" باللغتين العربية والإنجليزية، وعبارة "جواز سفر" باللغتين العربية والإنجليزية، وعلامة الجواز الإلكتروني.

تحتوي صفحات الجواز على صفحة المعلومات والصور الشخصية التي تضم رقم الجواز وصورة شخصية لحامل الجواز ومعلوماته وتاريخ إصداره وانتهائه، ولا يوجد أي كتابات على هذه الصفحة. أما الصفحة رقم 1، فتحتوي على توقيع صاحب الجواز، والصفحات من رقم 2 إلى رقم 46 مخصصة للتأشيرات، والصفحة رقم 47 تشمل تعليمات إصدار واستخدام الجواز، والصفحة رقم 48 تحتوي على معلومات النداء.

وأشارت التعديلات إلى أنه سيتم تقليص مدة صلاحية جواز السفر إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم 21 عامًا. تم أيضًا تغيير قاعدة انتهاء صلاحية جواز السفر، حيث سيتم الآن تحديدها بتاريخ انتهائها المحدد، وستتم إزالة عبارة "أو بامتلاء صفحاته" من القائمة الحالية. وتم وضع شروط صارمة لإصدار جواز السفر، حيث يجب أن يتم تسجيل البيانات الحيوية للمتقدم في نظام الأحوال المدنية، ولا يجب أن تكون هناك أي ملاحظات أمنية أو قيود على المتقدم. يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة ويجب أن يتم تسجيله في منصة أبشر ودفع رسوم إصدار الجواز بشكل آلي. يجب على المتقدم أيضًا تسجيل الدخول إلى منصة أبشر والتأكيد على التعليمات والالتزامات واستكمال إجراءات إصدار الجواز. يجب أيضًا أن يحضر المتقدم جواز سفره السابق - في حالة التجديد - لإلغائه، ويمكن للمتقدم استلام الجواز الجديد بنفسه أو تفويض شخص آخر لاستلامه. وتقوم وزارة الخارجية أيضًا بإصدار جواز سفر للمواطنين السعوديين الذين يحملون إقامة دائمة أو شبه دائمة خارج المملكة، بغض النظر عن وجودهم داخل المملكة. ويتطلب الحصول على جواز سفر سعودي وتصريح السفر لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إضافتهم إلى سجل الأسرة وموافقة أحد الوالدين السعوديين، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قبل الوالد الآخر أو بتفويض أحدهما للآخر. في حالة وفاة الوالدين، يمكن إصدار جواز السفر وتصريح السفر بموافقة أحد الأشقاء السعوديين الذين تجاوزوا سن 21 عامًا، بناءً على شهادة ورثة أو بموجب تفويض من النظام.

يجب أن يتم إصدار جواز السفر وتجديده والحصول على تصريح السفر عبر منصة أبشر. وفي حالة عدم القدرة على ذلك، يمكن للأفراد زيارة إدارات الجوازات أو الممثليات وتقديم الأوراق اللازمة لإثبات العذر. يتم استكمال الإجراءات وفقًا للتعليمات المنظمة. كما يحق للشخص تفويض أشخاص آخرين من منصة أبشر لزيارة إدارة الجوازات وإنهاء إجراءات جواز السفر أو تصريح السفر.

وقد حددت التعديلات شروط سفر الأطفال الذين يحملون الجنسية الأجنبية ويتمتعون بحضانة والدتهم الأجنبية. يجب أن يتضمن جواز السفر أو تصريح السفر للطفل إشعار الحضانة، أو يجب أن يتمتع القاضي بالسلطة للموافقة على ذلك، أو يجب أن توافق وزارة الداخلية على ذلك.

تم توفير إمكانية الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة عبر منصة أبشر. في حالة عدم القدرة على ذلك، يجب على الأفراد إبلاغ أقرب إدارة جوازات في المنطقة التي فقدوا فيها الجواز أو التذكرة. يجب عليهم تقديم تفاصيل الفقدان والمكان والتاريخ، بالإضافة إلى رقم الجواز أو التذكرة. يتم تسجيل البلاغ فورًا عبر النظام الحاسوبي من قبل موظفي إدارة الجوازات.

وقد تم التأكيد على أهمية تسجيل جوازات السفر للمواطنين السعوديين الذين يسافرون خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة في الدول التي يزورونها. لا يجوز استخدام جواز السفر المفقود الذي تم الإبلاغ عن فقدانه عبر النظام الحاسوبي. إذا تم العثور على الجواز المفقود من قبل صاحبه، يجب تسليمه إلى إدارة الجوازات لإلغائه يدويًا واستكمال الإجراءات عبر النظام الحاسوبي.

أكدت التعديلات الجديدة على قانون الجوازات في المملكة العربية السعودية أنه يجب على الممثليات تزويد المواطنين الذين فقدوا أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى البلاد، ما لم يكن لديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة في الخارج. وفي حال قررت الممثلية منح الشخص جواز سفر جديد، يجب عليها إرسال تقرير بالمعلومات المتعلقة بفقدان أو سرقة الجواز إلى الجهة المختصة لإصدار القرار الإداري، ومن ثم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.

وتمنع التعديلات أيضًا على المواطنين السفر إلى البلدان التي يُحظر السفر إليها، وسيتم تحديد تلك البلدان بناءً على قرار الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

وتشمل التعديلات عقوبات للأشخاص الذين يتسببون في فقدان أو تلف أو سرقة جواز السفر في المملكة. حيث يتم تغريم كل من يهمل وثيقة السفر مبلغًا يصل إلى 2000 ريال، وفي حال تكرار الإهمال، يتم تغريمه مرة أخرى بمبلغ لا يتجاوز 2000 ريال. ويتم تغريم كل من يهمل وثيقة السفر خارج المملكة مبلغًا يصل إلى 3000 ريال، وفي حال تكرار الإهمال، يتم تغريمه مرة أخرى بمبلغ لا يتجاوز 3000 ريال.

ويتم منع المخالف من السفر لمدة تصل إلى 6 أشهر إذا كان الإهمال يتكرر مرات عدة خلال فترة 6 أشهر. وتعتبر فترة التباعد بين حالات الإهمال المتكررة لفقدان أو تلف أو سرقة جواز السفر من الظروف التي يتم اعتبارها في تخفيف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

وسيتم معاقبة أي شخص يسافر إلى دول غير مسموح السفر إليها بغرامة مالية لا تتجاوز 30 ألف ريال، وسيتم منعه من السفر لمدة تصل إلى سنتين. وفي حال قام بالعودة، سيتم معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز 30 ألف ريال عن كل مرة يكرر فيها المخالفة، وسيتم منعه من السفر لمدة لا تزيد عن 5 سنوات. ومن الممكن أن يتم تشديد العقوبة في حال كانت الدولة خطيرة أو تعاني من نزاعات مسلحة، أو إذا كانت من الدول التي يمنع السفر إليها لأسباب طارئة. ومن الممكن تخفيف العقوبة في حال وجود رابطة أسرية من الدرجة الأولى للمخالف في هذه الدول، أو إذا كان المخالف يقوم بالمرور عبر رحلات غير مباشرة بتلك الدول لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، أو إذا كان المخالف يبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر..