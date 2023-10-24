اخر مستجدات كهرباءعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -
- ضخ كمية محدودة اقل من الف طن لمحطات الديزل وبدء عودتها للخدمة، مع #وعود بضخ كمية أخرى مساء اليوم أو غداً صباحاً،،،
- تم اشعار ادارة مؤسسة الكهرباء من قبل الشركة المشغلة لمحطة الرئيس بترومسيلة عن أن عودة المحطة للخدمة #غداً_التاسعة_صباحاً بعد تعبئة جزء من خزاناتها بالوقود الخام مع وجود وعود حكومية برفع كمية التزويد اليومية للمحطة،،،
- الوضع الحالي بحسب إدارة التحكم بدء خفض ساعات الانطفاء مع عودة محطات الكهرباء العاملة بالديزل للخدمة وقد يستقر برنامج الانطفاء بين 7 أو 8 ساعات #بعد_الساعة 12 عقب انتهاء ذروة الاحمال،،،
- متوقع عودة استقرار برنامج التشغيل والانطفاء ظهر الغد بعد دخول محطة الرئيس والاهم استمرارية تزود محطات الديزل بالوقود والايفاء بالوعود،،،
- اما فيما يتعلق بوقود #المازوت المشغل لمحطة الحسوة البخارية مازال إلى هذه اللحظة لم يتم توفير أي كميات فيما المحطة تعمل بطاقتها الادنى 10 ميجا وات، اما محطة المنصورة فقد تم تشغيلها بوقود الديزل الى حين توفر المازوت,,,
حال توفر مستجدات سأطلعكم بها
نوار ابكر
اعلام كهرباء عدن
الثلاثاء - 24 اكتوبر - الثامنة مساءً
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