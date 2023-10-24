التشكيك الأميركي يعزز المخاوف داخل إسرائيل: العملية البرية في غزة ستغرقنا بالوحل

المنامة - ياسر ابراهيم - أجج تشكيك المسؤولين العسكريين والسياسيين الأميركيين بقدرة جيش الاحتلال على شن عملية برية في قطاع غزة وانتقادهم عدم طرح دولة الاحتلال أهدافاً يمكن تحقيقها لهذه العملية، الدعوات في تل أبيب للامتناع عن شنّ العملية.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أمس الاثنين، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن قولهم إنّ الإدارة "قلقة لأنه لا توجد لدى إسرائيل أهداف يمكن تحقيقها وأن جيشها غير جاهز لشنّ عملية برية".



وبحسب الصحيفة، فإنه نظراً لعدم ثقة الولايات المتحدة في قدرة جيش الاحتلال على شن العملية البرية، فقد تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وحثه على عدم شن العملية البرية ومواصلة الغارات الجوية وتنفيذ عمليات بواسطة قوات الكوماندوز.



من جانبه، دعا يوسي ميلمان، معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تغريدة على "إكس"، اليوم الثلاثاء، القيادة الإسرائيلية إلى تسريح مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم والامتناع عن شن عملية برية، والتوصل لصفقة تبادل أسرى شاملة مع حركة حماس.



وفي السياق ذاته، قال تومر بريسكو، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية: "إن كان هذا (ما يقوله الأميركيون) صحيحاً فإنه فظيع، لا يوجد ما يبرر شن عملية برية بدون خطة، فقط من أجل تكبد خسائر كبيرة، بحيث نتلقى هزيمة معنوية أخرى وضرر هائل للاقتصاد".



وأضاف: "إن كانت الأمور على هذا النحو، فيجب تسريح قوات الاحتياط ومواصلة الغارات الجوية حتى يتم التوصل لصفقة تبادل أسرى والانتظار حتى نتمكن من تصفية قيادة حماس.. أنا أقدر ما يمر به صناع القرار عندنا.. ليتنا ننتصر".



أما الكاتب أورن شفيت فقد ذكّر، في تغريدة، بأنّ آخر مرة شن فيها جيش الاحتلال حرباً أفضت إلى انتصار كانت حرب 1967، مشيراً إلى أنّ جيش الاحتلال ظل يتلقى الهزائم في الحروب والعمليات العسكرية منذ حرب أكتوبر 1973.



وأضاف: "منذ ذلك الوقت لم يحدث أن تمكنا من تحقيق أهدافنا في الحروب والعمليات العسكرية، هذا إن كانت لنا أهداف، وفي حال شن جيشنا عملية برية في قطاع غزة فإنه سيغرق في الوحل الغزي لسنوات طويلة ويتكبد مئات القتلى".



وكان الجنرال إسحاق بريك، أحد أبرز قادة سلاح المشاة السابقين في جيش الاحتلال، قد حث بعد بدء الحرب على غزة على تجنب شن العملية البرية.



وأكد بريك، الذي التقاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مرتين بعد إعلان الحرب، أنه أوصى بتجنب شن العملية البرية.



وقد جاءت التحذيرات الأميركية لإسرائيل من مغبة شن العملية البرية في أعقاب تلميحات زعيم حركة "شاس" الحاخام آرييه درعي من أن الجيش غير جاهز لشن العملية البرية.



وعرضت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية فيديو يظهر فيه درعي وهو يتحدث إلى وزراء ونواب حركته، قائلاً: "نحن لسنا في وضع الجيش فيه جاهز للعملية البرية، والمستوى السياسي لا يصدر الأوامر بشنها".

(العربي الجديد)