طوفان الأقصى.. القسام: قوة من الضفادع البشرية تسللت بحرا إلى "زيكيم" وتشتبك الآن مع جيش الاحتلال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، نجاح قوة تابعة لها من التسلل بحرا إلى جنوب عسقلان وتشتبك مع جيش الاحتلال حاليا، بالتزامن مع استمرار الضربات الصاروخية.



وقالت كتائب القسام في بيان،:"تمكنت قوةٌ من الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام من التسلل بحرًا والإبرار على شواطئ "زيكيم" جنوب عسقلان المحتلة، وتدور الآن اشتباكاتٌ مسلحة مع جيش الاحتلال في تلك المنطقة".



وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب رداً على "المجازر بحق المدنيين"، تزامنا مع إعلان سرايا القدس إطلاق رشقات صاروخية على مواقع ومستوطنات الاحتلال المحاذية لغزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 3 إصابات بين المتوسطة والخفيفة، بعد قصف المقاومة الفلسطينية مدينة تل أبيب ومحيطها.



وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة بئر السبع وتحشّدات عسكرية لجيش الاحتلال قرب "مفكعيم" على حدود غزة، برشقات صاروخية.



كما أعلنت أنها ضربت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، رداً على المجازر التي تشنها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ صفارات الإنذار دوّت في بئر السبع وأسدود وشرق عسقلان.



في السياق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن أحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة خلال استهداف تل أبيب، سقط في مستوطنة "ألفي منشيه" شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية أنّ امتلاك زمام المبادرة والرشقات اليوم من قبل المقاومة، يؤكد على أنها تمسك خيوط المعركة، وتواصل التصدي للعدوان.



وأضافت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن المقاومة أطلقت 250 صاروخاً وقذيفة هذا اليوم تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال بعد يومين من تراجع ضرباتها.

المصدر: وكالات