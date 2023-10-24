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عدن - ياسمين التهامي - كارثة على السعودية خلال الساعات القادمة ولأرصاد يطلق إنذارأحمر والدفاع المدني يحذر المواطنين



من المتوقع ان تشهد المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القادمة هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وتشمل جميع مناطق المملكة، ويصاحبها رياح متوسطة إلى خفيفة وانعدام للرؤية وجريان للسيول في بعض المناطق، وهو ما جعل المركز الوطني للأرصاد في السعودية يطلق إنذار مبكر، كما وجه الدفاع المدني السعودي تحذيرات للمواطنين ودعاهم لأخذ الحيطة والحذر.

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في كل مناطق السعودية، التي تشمل: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والشمالية والشرقية ونجران والقصيم والباحة وعسير وجازان.

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرين والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة القصيم أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل ورهاط ومدركة. وتشهد أمطارًا خفيفة على العاصمة المقدسة وأضم وميسان، وأمطارًا متوسطة على الطائف، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد. وتشهد أمطارًا خفيفة على المدينة المنورة وخيبر، وأمطارًا متوسطة على العلا والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة لأمطار خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية لأمطار خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة حائل أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

الدفاع المدني يحذر المواطنين



وجهت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة إلى المواطنين بضرورة الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما دعت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض وعفيف والدوادمي والقويعية ووادي الدواسر والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم، ومناطق حائل والشرقية ونجران وعسير وجازان والحدود الشمالية.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم والباحة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وبحرة ومنطقة الحدود الشمالية.



تأثير إعصار تيج على السعودية

نبه المركز الوطني للأرصاد بوجود تأثير غير مباشر على المملكة لإعصار تيج، وفقاً للنموذج العددي السعودي، وذلك اعتبارا من الغد وحتى الخميس المقبل.

وتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على صحراء الربع الخالي وأجزاء من منطقة نجران الخرخير، وشرورة.

ونوه بتراجع تصنيف الحالة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح مابين 119 إلى 153 كم/ساعة.