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عدن - ياسمين التهامي - بدون كفيل.. تأشيرة سعودية جديدة تسمح لكل مواطن عربي بدخول المملكة ويمكنك الحصول عليها لآن

تُعَدُّ المملكة العربية السعودية واحدةً من الوجهات السياحية المميزة في الشرق الأوسط ، وقد قامت المملكة بتبنِّي سياسة سياحية مفتوحة ومتطورة لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ولتحقيق ذلك، قامت المملكة بوضع شروط محددة للحصول على التأشيرة السياحية التي تمنح الزوار فرصة استكشاف جمال طبيعتها وثقافتها العريقة. في هذا المقال، سنستعرض بعض الشروط الأساسية للحصول على التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية لعام 2023.



شروط الحصول على التأشيرة السياحية للمجموعة أ

للحصول على التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية في مجموعة أ، يجب على المتقدمين تلبية المتطلبات التالية:

العمر المناسب: يجب أن يكون مقدم الطلب على التأشيرة عمره 18 عامًا على الأقل. أما من هم دون السن القانوني فيجب أن يكون واصيهم فوق سن الـ18 عامًا.

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة 6 أشهر على الأقل عند الدخول إلى المملكة.

تكاليف الإقامة الإضافية: في حال رغبة المسافر في تمديد فترة إقامته، يتوجب عليه دفع رسوم إقامة إضافية قدرها 100 ريال يوميًا.

سياسة الاسترداد: في حال رُفض طلب التأشيرة، فإن الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد.

شروط الحصول على التأشيرة السياحية للمجموعة ب

للحصول على التأشيرة القنصلية في مجموعة ب، يجب على المتقدمين تلبية المتطلبات التالية:

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة عند التقدم للحصول على التأشيرة.

الوثائق المطلوبة:

يجب تقديم بعض المستندات الضرورية مع طلب التأشيرة، وتشمل:

إثبات حجز مكان إقامة.

تذكرة ذهاب وعودة.

بيانات شخصية كاملة وعنوان المنزل.

إثبات عمل (إن وجد).

القدرة المالية، ويُمكن تقديم كشف حساب بنكي.

خط سير الرحلة الجوية.

تكاليف الإقامة الإضافية: يتعين على المسافر دفع رسوم إقامة إضافية قدرها 100 ريال يوميًا إذا رغب في تمديد فترة إقامته.

العمر المحدد:

أعمار المتقدمين للحصول على التأشيرة يجب أن لا تقل عن 18 عامًا. أما من هم دون هذا السن فيجب أن يكون واصيهم عمره 18 عامًا فأعلى.

أسعار التأشيرة السياحية للسعودية لعام 2023

تعد أسعار التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية لعام 2023 كما يلي:

تكلفة التأشيرة: 300 ريال سعودي.

تكلفة التأمين الطبي: يبلغ ثمن التأمين الطبي الشامل لمخاطر فيروس كورونا 180 ريال سعودي.

وتتفاوت صلاحية التأشيرة حسب نوعها، حيث تُمنح تأشيرة دخول لمرة واحدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ومدة إقامتها شهر واحد.

وتُمنح تأشيرة دخول متعدد صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ إصدارها ومدة إقامتها 3 أشهر. استكشاف التراث العريق للمملكة العربية السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بتاريخ غني وتراث عريق يستحق الاكتشاف.

تتوفر العديد من الوجهات السياحية والأماكن الرائعة التي تجسد تراثها الثقافي والتاريخي.

من الزيارات الدينية إلى المواقع الأثرية والصحراء الساحرة، هناك الكثير لاستكشافه في هذه الوجهة السياحية الفريدة.

في الختام، تتمثل أهمية الحصول على التأشيرة السياحية في تمكين الزوار من اكتشاف جمال وتنوع المملكة العربية السعودية، والتعرف على ثقافتها وتراثها العريق.

لذا، يُنصَح باتباع الشروط والإجراءات المذكورة لضمان تجربة سياحية ممتعة وخالية من المتاعب.