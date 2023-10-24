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عدن - ياسمين التهامي - 9 سعوديات أدهشن العالم وحطمن أرقام قياسية في كل المجالات.. والمفاجأة من تكون رقم 8

رصدت تقارير صحفية عربية عديدة مجموعة من أبرز النساء السعوديات، اللواتي اشتهرن في الفترة الأخيرة في معظم مجالات العمل، من الاقتصاد للإعلام والسياسة والفن وحتى الرياضة

وجاءت قائمة أشهر الشخصيات النسائية السعودية على النحو التالي: — لبنى عليان: تعد لبنى عليان، واحدة من أشهر سيدات الأعمال والاقتصاد في المملكة، واحتلت المركز الثاني في قائمة سيدات العرب الأقوى تأثيرا لعام 2012، الصادرة عن مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتحتل عليان منصب الرئيس التنفيذي لشركة "عليان" المالية، وهي أول امرأة يتم انتخابها كعضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي.

— رجاء عالم:

لفتت "رجاء عالم" نظر العالم العربي كله بروايتها "طوق الحمامة"، والتي تمكنت من حصد جائزة بوكر للرواية العربية لعام 2011.

— نورة الفايز:

لم يكن دخول عالم السياسة صعبا على نورة الفايز، فقد تمكنت بخبرتها من أن تكون أول امرأة تشغل منصب نائب وزير في تاريخ المملكة، بفضل خبرتها في مجال التعليم وتدريب المرأة.

— ريم أسعد:

عالم الأرقام، لم يكن حائلا بين "ريم أسعد" وبين أن تصبح واحدة من أهم المحللين الاستثماريين وكتاب الاقتصاد في المملكة، وهو ما جعل مجلة "آرابيان بزنس" السعودية أن تختارها ضمن أقوى 500 سيدة عربية لعام 2012، خاصة بعد عملها على تطوير القوانين الضرورية لوزارة العمل السعودية.

​— منال الشريف:

تعد أول سعودية تعمل في مجال أمن المعلومات، وأول من قادت حملة للمطالبة بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات تحت عنوان "سأقود سيارتي بنفسي".

— منى أبو سليمان:

هي أول مذيعة سعودية تظهر على الفضائيات العربية من خلال قنوات "إم بي سي" ببرنامج "كلام نواعم"، وتم اختيارها كممثلة للسعودية كسفيرة للنوايا الحسنة.

— رنا المحرق:

هي أول سعودية وعربية تتمكن من تسلق قمة إفرست أعلى جبال الهيمالايا في الهند والتي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً، واشتهرت المحرق بمغامراتها التي بدأتها بتسلق جبل "كليمانجارو" ثم جبال "البروس" في روسيا.

​— أميرة الطويل:

هي أول أميرة سعودية تظهر في الإعلام، وهي زوجة الأمير والميلياردير الأمير الوليد بن طلال، واشتهرت بمرافقتها لزوجها في معظم رحلاته الخارجية، وهي مهتمة بقضايا حقوق المراة السعودية، والأعمال الخيرية، وتحتل منصب نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

— سارة عطار:

هي أول عداءة سعودية تشارك في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في 2012، بلندن، آ مع مواطنتها وجدان شهرخاني، ضمن الوفد السعودي حيث كانت أول مرة تشارك فيها سعوديات في مسابقة رياضية عالمية.

تخصصت سارة في سباق 800 متر وخاضت مسابقة أولمبياد لندن 2012، وحصلت على المركز الثامن في مجموعتها.