شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تطلق تحذير لكافة المواطنين والمقيمين من شراء هذه المياه من اليوم| سم قاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت شركة مياه الشرب في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من نوع من المياه مخالفة يتم استخدامها كمياه نقية لبيعها على المواطنين والمقيمين، وإيهامهم بأنها مياة تصدر وتعتمد من شركة المياه. ماهي مياه الصهاريج المعتمدة في السعودية أنها تعتمد في تعبئتها على آبار ذات ملكية خاصة. لا تقع ضمن مسؤوليات شركة المياه. لا تعود ملكية الصهاريج للمتعهد الخاص بمحطات التعبئة المعتمدة نسبة الملوحة في مياه الشرب في وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية أن نسبة الملوحة في مياه الشرب هي (574). في وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية أن نسبة الملوحة في مياه الشرب هي (574). مصادر وموارد المياه في المملكة العربية السعودية تعتمد المملكة العربية السعودية على ثلاث موارد أساسية للحصول على المياه، وهي المياه الجوفية ومياه البحر المحلاة والمياه التي تم إعادة تدويرها التي تستخدم عادةً في توليد الطاقة وهي إلى ذلك تعتمد على المياه السطحية الموجودة على سطح الأرض مثل مياه البحر والوديان والعيون والسدود. وقد أظهر الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفاع كمية الاستهلاك لمياه الشرب في عام 2019 لتصل إلى 3493 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 2 % مقارنة بعام 2018. ووفقا للتقرير شكلت المياه المحلاة 65% من إجمالي المياه الموزعة بنحو 2.26 مليار متر مكعب، فيما شكلت المياه الجوفية 35% من إجمالي المياه الموزعة ما يعادل نحو 1.24 مليار متر مكعب ماهي افضل مياه شرب معتمده في السعودية؟ افضل ماء قليل الصوديوم في السعودية 1- مياه نقي شركة نقي هي من الشركات الرائدة في سوق مياه الشرب المعبأة منذُ تأسيسها في عام 2014، وتهدف الشركة إلى توفير مياه شرب نقية وفقًا لأعلى معايير الجودة. نسبة الصوديوم: 2 الرقم الهيدروجيني: 7.4 2- مياه نوفا Nova من أفضل شركات المياه المعبأة في السعودية، وهي أول شركة تحصل على «علامة الجودة» من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عام 2001. نسبة الصوديوم: 17 الرقم الهيدروجيني: 7.4 3- مياه العين مياه العين هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال مياه الشرب المعبأة منذُ عام 2004، وتفخر الشركة بأنها تقدم ماء قليل الصوديوم مع التوازن المناسب للمعادن الصحية الأخرى. نسبة الصوديوم: 8 الرقم الهيدروجيني: - مياه الهدا مياه الهدا هي الأخرى من أفضل مياه الشرب المعبأة من مياه الآبار الجوفية النقية في المملكة، وهي تحتوي على: نسبة الصوديوم: 20 الرقم الهيدروجيني: 7.15

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