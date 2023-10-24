ضعي ملعقة من زيت الزيتون وأخرى من الفازلين على هذه المنطقة الحساسة وهتنبهري من النتيجة

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عدن - ياسمين التهامي - يبحث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والخطوط الدقيقة واستطعنا أن نجد الحل في وصفة طبيعية بواسطة الفازلين وزيت الزيتون فتتكون من مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتخلصنا من التجاعيد وتعمل على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة، حيث يكون زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية التي تحتوي على مجموع كبيرة من الفيتامينات ونجد أن الفازلين من أكثر المواد الدهنية التي تحتوي على نسبة ترطيب عالية وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

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