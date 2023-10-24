شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رائحته ليست كريهة وفوائده أكثر من الأبيض..الثوم الأسود الخارق للصحة الذي لم نعلم عنه من قبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثوم الأسود: الخارق النادر الذي يتضاعف فيه الفوائد الصحية والغذائية

الثوم الأسود هو نوع من الثوم العادي تمت معالجته بطريقة خاصة لمدة تصل إلى 40 يومًا. خلال هذه العملية، يتم تعريض الثوم للرطوبة والحرارة بدرجات محددة، مما يؤدي إلى تحلل بعض المركبات في الثوم. يفقد الثوم الأسود نكهته اللاذعة ويكتسب مذاقًا حلوًا.

تحتوي الثوم الأسود على كمية عالية من مضادات الأكسدة والسعرات الحرارية والألياف. يعتبر الثوم الأسود أكثر فعالية في مكافحة بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان ومرض السكري. كما يعزز جهاز المناعة ويحسن صحة الدماغ والذاكرة. هناك دراسات تشير إلى أن الثوم الأسود يساعد في شفاء أنسجة الكبد المتضررة ويساعد في مكافحة تساقط الشعر وإعادة نموه.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض المحاذير والمخاطر المتعلقة باستهلاك الثوم الأسود. قد يتسبب الثوم الأسود في تهيج الجهاز الهضمي وظهور أعراض مثل النفخة والإسهال والحموضة. قد يؤدي استهلاك الثوم الأسود بكثرة إلى ظهور رائحة جسم غير مرغوب فيه. يجب على الأشخاص الذين يتحسسون من الثوم العادي تجنب تناول الثوم الأسود. كما لا ينصح بتناول الثوم الأسود مع الأدوية المميعة للدم.

لحفظ الثوم الأسود لفترة أطول، يجب وضعه في وعاء محكم الإغلاق وحفظه في الثلاجة. يمكن أيضًا وضع أقمشة ماصة حوله لامتصاص الرطوبة..