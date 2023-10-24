مليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن رئيس نادي المعلمين وناشطون يطلقون حملة تضامن 

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية اختطاف رئيس نادي المعلمين اليمنيين، أبوزيد عبد القوي الكميم، منذ نحو شهر على خلفية مطالباته بصرف رواتب المعلمين.



ودان ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي استمرار اختطاف الكميم في السجون الحوثية، مطالبين كافة المعلمين في صنعاء الى التصعيد والمطالبة بسرعة الافراج عنه.



ودعا الناشطون الى عمل حملة تضامن واسعة مع الكميم في كافة وسائل الإعلام والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عنه، رافضين أي تهمة تلفقها المليشيا بحقه.



وكانت نقابة المعلمين قد دانت في وقت سابق اختطاف الكميم، وأكدت انه يمارس حقه الدستوري والقانوني وبطريقة سلمية بمطالبته المليشيات بصرف رواتب المعلمين المختطفة.



وطالبت النقابة بسرعة إطلاق أبو زيد الكميم، وكافة المختطفين من النقابيين والتربويين في سجون المليشيات الحوثية وفي مقدمتهم سعد النزيلي نقيب المعلمين بأمانة العاصمة.



ومطلع أكتوبر الجاري أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف التربوي "أبوزيد عبدالقوي الكميم"، من منزله في صنعاء على خلفية مطالبته المليشيا بصرف رواتب الموظفين.