صنعاء.. مقتل وإصابة أكثر من 10 أشخاص بينهم امرأة في ثأر قبلي تغذيه مليشيا الحوثي بأرحب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أكثر من 10 أشخاص بينهم امرأة، أمس الاثنين، على خلفية ثأر قبلي، تغذيه مليشيا الحوثي، في مديرية أرحب، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مطلعة، إن أكثر من 10 أشخاص بينهم امرأة؛ نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبيلتي "الزبيرات" و"بني أحكم" بمديرية أرحب، على خلفية ثأر قبلي.

وحسب المصادر، فقد اندلعت الاشتباكات بين القبيلتين، استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بالوقوف خلف هذه الحادثة بعد مماطلتها في حل الخلاف بين القبيلتين.



يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه مشايخ القبائل في أرحب بمحافظة صنعاء، بسرعة التدخل لإيقاف تلك المواجهات وعقد صلح بين القبيلتين، وعدم ترك المجال للمليشيا لتغذية الخلافات وإشعالها.



وتتعمد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إثارة النعرات واختلاق وتغذية الصراعات بين القبائل اليمنية من أجل تفكيك النسيج الاجتماعي مستغلة الصراعات بين القبائل وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.