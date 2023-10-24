المهرة.. لجنة الطوارئ تعلن نزوح 1352 أسرة من منازلها نتيجة إعصار "تيج" المداري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية المكلفة لمواجهة إعصار تيج، الثلاثاء، نزوح 1352 أسرة من مديريات محافظة المهرة شرقي اليمن، نتيجة اعصار تيج الذي ضرب المحافظة أمس الاثنين.

وذكرت اللجنة في تقرير أولي لها أن 1352 أسرة، بمعدل 9604 فردا نزح إلى 45 مركز إيواء أعدتها السلطات الحكومية، ضمن الإجراءات الطارئة لمواجهة أضرار الإعصار المداري المدمر.

وأشارت إلى أن أبرز مراكز النزوح من مناطق (محيفيف والعبري وحارة كلشات وحارة السادة) في الغيضة وهي مناطق واقعة في مجرى السيول، كانت السلطات دعت المواطنين هناك بالنزول إلى مراكز الإيواء المخصصة، قبل دخول الإعصار المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان.

وقالت اللجنة التي تتخذ من مدينة الغيضة مقرا لها، إن خطها الساخن تلقي 123 بلاغا عن إصابات خفيفة ومتوسطة، منها 27 بلاغ عن إصابات في كل المديريات، 98 بلاغ إجلاء وإيواء.

وأكدت أن الأضرار الأولية شملت انهيار سقف بعض غرف المركز الصحي صقر وخروج مركز حصوين الصحي، والوحدة الصحية بقذيفوت عن الخدمة، وانغمار بعض أقسام مستشفى الغيضة بالمياه، فضلا عن تعطل الإسفلت في مدخل ساحة مستشفى الغيضة.

ولفتت إلى صعوبات تواجه المشافي، نتيجة عدم توفر كميات كافية من الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الحاد في سيارات الإسعاف خصوصا في الشريط الساحلي مع انقطاع الاتصالات عن معظم مديريات المحافظة، بالإضافة إلى خروج شبكة الكهرباء عن العمل وانقطاع الطرق الداخلية لمدينة الغيضة وقلة الموارد المالية الخاصة بغرف العمليات.