شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة الملح.. للقضاء على الشيب نهائيا في أقل من ساعة بدون ظهوره مرة أخرى! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمثل ظهور الشعر الأبيض وعلامات الشيب على فروة الرأس مشكلة لدى بعض الأشخاص الذين لا يعرفون طرق فعالة للتخلص من هذه المشكلة، لذلك نعرض لكم طريقة مجربة لواحدة من أفضل خلطات إزالة الشعر الأبيض باستخدام مكونات طبيعية تمامًا غير ضارة على فروة الرأس، وتتمثل هذه الطريقة في صبغة الملح الذي يعتبر من أهم مكونان الوصفة لإزالة كل الشعر الأبيض دون التعرض لمشكلة رجوعه مرة أخرى.وصفة الملح لعلاج الشيب نهائيا ومكوناتها. ملعقة كبيرة من ملح الطعام. 2 ملعقة من الحنة. 3 ملعقة من زيت الزيتون. ملعقة من زيت اللوز. ملعقة من الفازلين. ملعقة من النشا. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة من عصير الليمون.ضع كافة المكونات في إناء مناسب، ثم تقليب كل المكونات باستخدام أداة تقليب. عند تكون معجون الملح لصبغ الشعر نبدأ في تطبيقه على جميع خصلات الشعر بالتساوي. مع الحرص على أن يكون الشعر خالي من التشابك، وذلك حتى تستفيد كل حصلة من الخصلات بمميزات الوصفة. يتم تركه مدة لا تزيد عن نصف ساعة على الشعر، ثم يتم غسل الشعر جيدًا بالماء. يفضل استخدام البلسم في كل مرة تطبق الصبغة فيها.طريقة صبغة الملح وتطبيقها على الشعر

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