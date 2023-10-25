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عدن - ياسمين التهامي - عروسة سعودية بعمر الزهور تكشف ماحدث لزوجها عندما استخدم زيت الزيتون مع الموز

عروسة سعودية مراهقه ان زوجها العجوز استخدم في ليلة الدخله زيت الزيتون مع الموز وتحول الى وحش ، يعتبر زيت الزيتون له العديد من الفوائد للجسم وللبشرة ويمكن استخدامه في العديد من الخلطات الطبيعية, وخلطة زيت الزيتون مع الموز من الخلطات القوية الفعالة في تكبير مناطق لدي السيدات مهما كان السن لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها بشكل صحيح للحصول على نتيجة سريعة, ولذلك خلال الطور التالية سنوضح طريقة عمل هذه الوصفة الجبارة وطرق استخدامها المتعددة للحصول على أفضل نتيجة. مكونات وصفة زيت الزيتون والموز .ثلاث ملاعق زيتآ معلقة كبيرة خميرة. ثلاث ملاعق زيت حلبة. طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والموز وكيفية استخدامها وصفة زيت الزيتون والموز من أفضل الوصفات الطبيعية وأكثرها أمانا لتكبير مناطق الانوثة فهي لا تحتوي على مواد كيميائية ولا تسبب أضرار للجسم مثل منتجات تكبير مناطق الانوثة التي تكون تكلفتها عالية بجانب احتوائها على نسبة عالية من الكورتيزون الذي يسبب العديد من الاضرار, وتعمل وصفة زيت الزيتون والموز على تكبير مناطق الانوثة كالشفاه عن طريق تحفيز الجسم لانتاج هرمون الاستروجين, وتعمل على فتح الشهية وبالتالي تساعد في علاج النحافة,

وهو مفيد للشعر والبشرة حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر والبشرة كما أنها تعمل على شد الجلد والتخلص من ترهلات المناطق الانثوية,كالبطن ويمكن تحضير الوصفة كالتالي تضاف ثلاث ملاعق من زيت الحلبة وتقلب كل المكونات . يمكن استخدام الوصفة بأكثر من طريقة حيث يمكن تناولها بعد كل وجبة كل يوم,

وخلال أسبوع واحد فقط سيلاح.آ ويمكن استخدام هذه الوصفة بشكل مباشر على مناطق الانوثة للسيدات الذين لا يرغبن في زيادآ آ الوزن بشكل عام عن طريق الوصفة في هذه المنطقة لمدة خمس دقائق وسوف تلاحظ المناطق أصبحت ممتلئة الغاية وهذا يكون تحقق .