شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً لأمراض البواسير للأبد.. بهذه الطريقة الفعالة في المنزل ستنسي آلامك ومعاناتك تمامًا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع "ديلي ميديكال"، بعضًا من طرق علاج البواسير دون جراحة، من العلاجات المنزلية البسيطة، منها: شرب الماء: حيث يساعد شرب كميات كافية منه ما بين 2 إلى 3 ليتر في اليوم، في تخفيف وتسهيل حركة الأمعاء، كما أن شرب ما لا يقل عن لتر واحد من الماء في الصباح الباكر يساعد في تحفيز حركة الأمعاء.

النظام الغذائي الغني بالألياف: يساعد في صنع براز أكثر ليونة وحركات أمعاء سهلة، وهذا بدوره يقلل من التهيج الناجم عن البواسير.

الحقنة الشرجية: واحد من العلاجات المنزلية المستخدمة، في علاج سهل وفعال للغاية للبواسير، يمكن إعطاء الحقنة الشرجية بماء فاتر، فالماء الذي يدخل في الأمعاء يرخي البراز للحصول على حركات أمعاء سهلة وبدون عناء.

الموز: فاكهة الموز الناضجة ممتازة لعلاج الإمساك، بالإضافة إلى البواسير، حيث يُهرس الموز ويخلط مع الحليب، ويجب تناول هذا المزيج ما لا يقل عن 3 إلى 4 مرات يوميًا لتخفيف آلام البواسير.

بندق الساحرة: له خصائص تقلص الأوعية الدموية المنتفخة إلى حجمها الطبيعي، وبالتالي يعمل كعلاج طبيعي للبواسير، ويمكن تطبيق عجينة من بندق الساحرة موضعيًا لتخفيف التورم.

حبوب السمسم: اصنع عجينة من بذور السمسم المسلوقة وأضف إليها كمية صغيرة جداً من الزبدة واستهلكها كل يوم، فبذور السمسم بمثابة دواء جيد جدا لمجموعة متنوعة من الأمراض التي تتراوح بين إنتاج الدم، ومشاكل الأسنان، والحروق، ولتنظيم الدورة الشهرية للمرأة و علاج البواسير بدون جراحة .

بذور الكمون: يمكن استخدام بذور الكمون في عدد من الطرق لعلاج البواسير، وبذور الكمون الأسود مفيدة بشكل خاص في التعامل مع البواسير.