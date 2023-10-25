شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة عمل الليمون المخلل في البيت و تخزينه فتره طويله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

�ستخدم الكمية المناسبة من الليمون السليم ، ويفضل الليمون الأخضر يحب الناس عادة تناول المخلل مع وجباتهم ، سواء على الإفطار أو الغداء أو العشاء ، لفتح شهيتهم ، والليمون هو أحد أساسيات كل منزل ، ويمكن استخدامه في العديد من الأطباق ، ويمكن أيضًا أن يكون مخللًا وفي الليمون العام له فوائد عديدة وله قيمة غذائية عالية. مفيد للجسم ويبحث الكثيرون عن طرق لتخزينها سواء كان اخضر أو مخلل. طريقه عمل الليمون المخلل قطّع كل ليمونة إلى أربع قطع من الأعلى بحيث تتحد في أحد طرفيها على شكل حرف x. - نعد خلطة خاصة من حبه البركه مع العصفر والجزر المبشور ونملأ الليمون بها في وعاء تخزين مناسب ، ضعي كميه من الماء الفاتر مع الملح والثوم وعصير الليمون ، ثم أضيفي الليمون. نضع الفلفل وشرائح الثوم في القدر ونغطيه بإحكام لمدة عشرة أيام حتى التخليل طريقه حفظ الليمون الاخضر لفترات طويله استخدم الكمية المناسبة من الليمون السليم ، ويفضل الليمون الأخضر لأنه أكثر تحملاً للتخزين. ثم اشطف الليمون جيدًا بالماء البارد وجففه تمامًا. استخدم الورق الأبيض للف الليمون. قم بتغطية الليمون جيدًا وستحصل على نتيجة ممتازة لفترة تخزين أطول. باستخدام وعاء مناسب ، أضيفي الليمون و قفله بإحكام. الاحتفاظ به في مكان بعيدًا عن الرطوبة أو الشمس. أكثر تحملاً للتخزين..