شكرا لقرائتكم خبر عن بأشهى طعم .. طريقة دجاج كنتاكي زي المحلات في المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ساءل عن طريقة دجاج كنتاكي كثير من الأمهات، لذا سوف نقوم بإرفاق تلك الطريقة الصحيحة الخاصة بإعداده فيما يلي بهذا المقال، لتحصلوا على أفضل دجاج كنتكاكي من المنزل بألذ مذاق وأقل المكونات تكلفة. طريقة دجاج كنتاكي وصفة دجاج كنتاكي تعد وصفة أصلها أمريكي، تستطيع أن تجربها داخل الكثير من المطاعم، لكن من الأحسن تجهيزها داخل المنزل من مقادير طبيعية وجودتها عالية، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تجهيز دجاج كنتاكي اللذيذة التي يفضلها أطفالك دائمًا داخل المنزل، وسوفر نتيح لكي السر الحقيقي وراء طريقة تجهيز دجاج كنتاكي الحقيقية، مثل مجموعة محلات كنتاكي، وهذا نوضحه فيما يلي: مقادير تحضير دجاج كنتاكي دجاج مقطع. ملح وفلفل أسود. ملعقة صغيرة كاري. ملعقة كبيرة خردل. ملعقة ببريكا حلوة. ملعقة شطة. بودرة توم وبصل. ملعقة من الزعتر. 1/2 ملعقة شبت مجفف. ملعقة ملح ومياه فوارة. زيت للقلي. طريقة تجهيز دجاج كنتاكي بالتفصيل جهزي الدجاج و قومي بإزالة كافة الجلود والدهون من فوق الدجاج. قومي بتقطيع الدجاج إلى عدد 8 قطع، تساعد في قلي الدجاج خلال وقت سريع. اغسلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود ثم اتركيه جانبًا. حضري مزيج تتبيلة الدجاج، وهي ملعقة صغيرة من الكاري، ملعقة كبيرة خردل، ملعقة ببريكا حلوة، ملعقة شطة وفقًا لرغبتك، و بودرة توم وبصل، وملعقة فلفل أسود صغيرة، بالإضافة إلى ملعقة من الزعتر، و1/2 ملعقة شبت مجفف، وملعقة ملح ومياه فوارة. يتم تقليب هذه الخلطة بشكل جيد. ضعي قطع الدجاج داخل المزيج الذي تم تجهيزه فيما سبق، ويفضل تركها داخل الثلاجة طوال اليوم. وعند الطهي تجهيز وعاء ملئ بالزيت وتركه ليسخن ثم تجهيز طبق به دقيق وعليه بهارات وطبق به البيض واللبن واغمسي الدجاج في هذا الطبق ثم في الدقيق ثم ضعيها في الزيت. وعندما يصبح لون الدجاج ذهبي قومي بتقليل الحرارة وداومي على القلي فيلزم أن تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. بأشهى طعم .. طريقة دجاج كنتاكي زي المحلات في المنزل