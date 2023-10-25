شكرا لقرائتكم خبر عن "اقضي عليهم في الحال" القضاء على الفئران نهائيا بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة هيهربوا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخول الفئران إلى المنزل يعد أمر من الأمور المقلقة والمزعجة للغاية لربات البيوت وأفراد الأسرة، ولذلك يجب التفكير بشكل جدي وسريع لحل تلك المشكلة بسرعة وتتبع أثر الفئران ومعرفة أماكن اختبائها للقضاء التام عليها ولذلك ستتعرفين على طرق الوقاية من دخول تلك النوعية من الآفات وكيف يمكن لك حماية منزلك من دخول الجرذان، والطريقة التي يمكن بها مكافحتها إذا دخلت المنزل بالفعل.

طرق القضاء على الفئران

يجب أن تقومي بمنع دخول أي قوارض إلى بيتك وذلك عن طريق طردها تماما بعد أن تتسلل وتجد طريقًا لها للدخول إلى البيت فعليك أولا أن تقومي بسد أي ثقوب أو شقوق في الجدران أو النوافذ أو في مداخل الأبواب، أو على أعتاب النوافذ والأبواب حيث تظهر آثار دخولها وآثار مخالبها وأصواتها لذلك يمكنك أن تتعرفي على الأماكن التي يمكن أن تختبئ فيها تلك النوعية من القوارض.

استخدام الفخاخ لطرد الفئران

الفخ أو المصيدة تعتبر من أهم الحلول التقليدية السريعة التي يمكن أن تتخلصي بها من الفئران حيث يمكنك وضع بقايا الطعام لجذب هذه الآفات، وستساعدك على اصطياد الفئران الموجودة في البيت.

رش الخل في المنزل لطرد الفئران

الخل من المكونات التي ستحول دون انتشار الفئران في البيت فيمكنك أن تقومي برشه يوميا ويكون مركز بدون تخفيف، والاستمرار في رش الخل في كافة أماكن منزلك، والأماكن التي تتوقعين فيها تواجد تلك الآفات سيساعد في معرفة مكانها وطردها تماما من المنزل.