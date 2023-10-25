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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: ولي العهد السعودي يخرج عن صمته ويطلب من الرئيس الأمريكي تنفيذ هذا الأمر فوراً وبدون تأخير

تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان مساء أمس الثلاثاء اتصالً هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والاحداث الجارية في مدينة غزة بفلسطين.

وخلال الاتصال شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد وعدم انفلات الأوضاع بما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

كما أكد ولي العهد على ضرورة العمل بشكل فوري لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، ورفض استهداف المدنيين بأي شكل أو استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.من جانبه الرئيس الأمريكي قدم شكره لسمو ولي العهد على ما يبذله من جهود لخفض وتيرة التصعيد وعدم اتساعه في المنطقة.