شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف عن سر فاكهة عند تجميدها تصبح أقوى مضاد للسرطان في العالم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب جراحة سعودي ومدرب لياقة، يدعى عبدالله أبو عمر، أن التوت المثلج يعد من أقوى وأفضل مضادات السرطانات في العالم. وأوضح عبر حسابه في التيك توك، أن السبب يعود لمحتواه العالي من "anthocyanins" الذي يقتلع الجذور الحرة ويطردها خارج الجسم. وأضاف أن الدراسات أثبتت أن تجميدها يزيد من anthocyanins وخواصها المضادة للسرطان والأكسدة وتعد من أفضل الفواكة لمرضى السكري بمحتواها العالي من الألياف التي تساعد على نزول الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين.

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب سعودي يكشف عن سر فاكهة عند تجميدها تصبح أقوى مضاد للسرطان في العالم!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.