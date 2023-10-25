شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأرصاد يحذر المواطنين في 11 منطقة سعودية ويناشدهم بعدم الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والشمالية ونجران والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان)الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء. وأخيرًا تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على الدرب وفرسان وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأر.

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