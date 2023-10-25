شكرا لقرائتكم خبر عن هل ماك يدعم اسرائيل؟.. قائمة منتجات المقاطعة الاسرائيليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل ماك السعوديه يدعم اسرائيل؟، في ظل التطورات المتسارعة والمواقف السياسية التي تشهدها منطقتنا، تنتشر دعوات المقاطعة للشركات المتهمة بدعم إسرائيل عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الموجة الجديدة من المقاطعة دفعت الكثيرين للتساؤل حول مواقف الشركات المختلفة، وخصوصاً مطاعم ماكدونالدز.

موقف مطاعم ماكدونالدز مع فلسطين

لفترة طويلة، طالب عدد كبير من المواطنين العرب والمسلمين بمقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز، خصوصًا بعد الأنباء المتداولة حول تبرع فروعها في إسرائيل لجنود الاحتلال وتقديم خصومات خاصة لهم.

McDonald's has shipped 4,000 meals to Israeli soldiers and will continue to ship the same number daily.



They will also receive a 50% discount on other food items. pic.twitter.com/MDkdq4AjD0 — Sprinter (@Sprinter99800) October 13, 2023

هل ماك السعوديه يدعم اسرائيل؟

وسط هذه الجدلية، تعالت الأصوات التي تشكك في موقف فرع ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية من هذه القضية. هل هو متورط في دعم إسرائيل مثلما تقوم بذلك الفروع في دول أخرى؟

في إجابة رسمية من قبل فرع ماكدونالدز السعودية، أوضحت الشركة أنها تعمل ضمن منظومة استثمار سعودي بالكامل، وليس لها أي ارتباط بالقرارات التي قد تتخذها فروع ماكدونالدز الدولية. وجاء في بيان الشركة أن ماكدونالدز العالمية هي شركة مساهمة يملكها الملايين من الأشخاص حول العالم، من بينهم العديد من المسلمين والعرب.

الحيادية كمبدأ للشركات العالمية

اكدت ماكدونالدز في بيانها على أهمية مبدأ الحياد، حيث تسعى الشركة دائمًا لعدم الانحياز إلى أي موقف سياسي لضمان مصالحها التجارية في جميع أنحاء العالم. وختامًا، أكدت الشركة أن فرعها في المملكة مملوك بالكامل لشركة الرياض.

منتجات المقاطعة الاسرايليه

1. نتفليكس

2. بيبسي

3. سبرايت

4. 7أب

5. فانتا

6. كوكاكولا

7. نسكافيه

8. لوريال

9. ليز

10. دوريتوس

11. ميلكا

12. ليبتون

13. أوريو

14. إيفيان