هل ماك يدعم اسرائيل؟.. قائمة منتجات المقاطعة الاسرائيليه

عدن - ياسمين التهامي - هل ماك السعوديه يدعم اسرائيل؟، في ظل التطورات المتسارعة والمواقف السياسية التي تشهدها منطقتنا، تنتشر دعوات المقاطعة للشركات المتهمة بدعم إسرائيل عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الموجة الجديدة من المقاطعة دفعت الكثيرين للتساؤل حول مواقف الشركات المختلفة، وخصوصاً مطاعم ماكدونالدز.

لفترة طويلة، طالب عدد كبير من المواطنين العرب والمسلمين بمقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز، خصوصًا بعد الأنباء المتداولة حول تبرع فروعها في إسرائيل لجنود الاحتلال وتقديم خصومات خاصة لهم.

McDonald's has shipped 4,000 meals to Israeli soldiers and will continue to ship the same number daily.



They will also receive a 50% discount on other food items. pic.twitter.com/MDkdq4AjD0