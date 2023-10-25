شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية وجمهورية مصرالعربية اليوم.. الأربعاء 25 أكتوبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25-10-2023

تطور مفاجئ بسعر الذهب في مصر اليوم.. الأربعاء 25 أكتوبر 2023

سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيها للبيع، و 2530 جنيه للشراء.

كما ارتفعت أسعار باقي أعيرة الذهب، مقارنة بأسعارها في سوق الصاغة في مستهل التعاملات اليومية، فيما تراجع سعر الذهب عالميًا بشكل طفيف.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24: 2948.5 جنيه للبيع، و2891.5 جنيه للشراء، أي ارتفاع بقيمة 17.25 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الأسواق: 2702.75 جنيهًا للبيع، و2650.5 جنيه للشراء، أي ارتفاع بقيمة 15.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية: 2580 جنيها للبيع، و2530 جنيها، أي ارتفاع بقيمة 15 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم: 2211.5 جنيه للبيع، و2168.5 جنيها للشراء، أي ارتفاع بقيمة 12.75 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم: 1720 جنيهًا للبيع، 1686.75 جنيه للشراء، أي ارتفاع بقيمة 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12: 1474.25 جنيهًا للبيع، و1445.75 جنيه للشراء، أي ارتفاع بقيمة 8.5 جنيها.

سعر الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9: 1105.75 جنيه للبيع، 1084.25 جنيه للشراء، أي ارتفاع بقيمة 6.5 جنيها.

سعر الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية: 20640 جنيه للبيع، و20240 جنيه للشراء، أي ارتفاع بقيمة 120 جنيه.