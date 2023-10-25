شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشف سر جمال شعرك مع كريم النشا السحري لتحويل شعرك الخشن إلى نعومة فائقة!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر مزيج النشا وزيت الزيتون من أفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر الخشن والمجعد بسرعة. كما يعمل على التخلص من القشرة وتطويل الشعر وزيادة كثافته وجعله صحي ولامع طوال الوقت. يساهم أيضًا في تصفيف الشعر بسرعة

نقسم الشعر إلي نصفين، ثم نفرد الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف وندلك برفق حتى نغذي فروة الرأس جيدًا.

نقوم بتمشيط الشعر بواسطة مشط خشبي نظيف حتى نتخلص من العقد والتشبكات.

نحضر كيس من البلاستيك، ثم نلف الشعر به لمدة ساعتين ونصف حتى نحصل على النتائج المطلوبة.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر وسوف نلاحظ نعومة الشعر من أول استخدام.

يفضل استخدام الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على شعر طويل وناعم مثل الحرير.

فوائد كريم النشا وزيت الزيتون للشعر يحتوي هذا الكريم الرائع على فوائد لا حصر لها للشعر وهى كما يلي:- يساعد على تغذية فروة الرأس مما يجعل الشعر صحي ولامع.

يساعد على فرد الشعر الخشن لأنه يحتوي على مادة النشا الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بطريقة رائعة.

يمنح الشعر الخشن النعومة، كما يقضي على مشكلة تساقط الشعر نهائيًا.

قوي بصيلات الشعر التالفة، كما يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس.

يحمي الشعر من التلف ويزيل القشرة للأبد ويساهم في تصفيف الشعر بشكل رائع وسريع.

يزيد من كثافة الشعر ويجعله ناعم كالحرير في أسرع وقت.

زيت الزيتون مع كريم النشا لفرد الشعر الخشن من أول استخدام. ..لن تصدق النتيجة.