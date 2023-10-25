شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتوقع ماذا يفعل كوب من الزنجبيل مع ملعقة عسل .. علاج سحري لـ 6 أمراض خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المعروف أنّ للعسل فوائد كثيرة ومتنوّعة على صحة الإنسان. ولكن ما يجهله البعض أنّه عند إضافة الزنجبيل إليه يصبح أكثر فائد. ويعالج العديد من المشكلات الصحية. سنعرّفكم إلى أبرزها بحسب موقع “موضوع”.

1- التّخفيف من اضطرابات المعدة: لأنّ المركبات الكيميائيّة في هذا الخليط. تساعد على تخفيف آلام المعدة، والتقليل من شعور غثيان الصباح. حيث تُعاني منه النساء الحوامل.





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3- التخفيف من الالتهابات: ومنها التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفصل التنكسي.

4- خفض مستويات السكر في الدم: إذ ساهم في تحسين مستويات السكر في الدم، والتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

5- التقليل من خطر الإصابة بالسرطان: حيث يساعد في الحدّ من نموّ الخلايا السرطانية.

6- يساعد في علاج الجروح والحروق.