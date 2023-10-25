هطول أمطار متفرقة على مديريات ساحل حضرموت تأثراً بـإعصار "تيج"

المنامة - ياسر ابراهيم - هطلت أمطار متفرقة مساء أمس الثلاثاء على مديريات في محافظة حضرموت "شرقي اليمن"، تأثراً بإعصار تيج.



وقالت مصادر محلية، إن عدداً من المديريات الساحلية في حضرموت أمطاراً متفرقة تأثرا بالإعصار، وسط استنفار حكومي لمواجهة التداعيات المحتملة.



وأضافت المصادر إن مديرية قصيعر والريدة شرقي المحافظة شهدت أمطاراً غزيرة، قطعت على إثرها بعض الشوارع بسبب كمية المياه، وغمرت السيول الأودية.



وتتأثر حاليا محافظات أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت بالإعصار المداري تيج الذي يضرب سلطنة عمان والمحافظات الشرقية في اليمن منذ ثلاثة أيام.

