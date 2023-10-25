الأمم المتحدة: تدمير وتضرر أكثر من 600 منزل في سقطرى جراء إعصار "تيج"

أعلنت الأمم المتحدة، تدمير وتضرر أكثر من 600 منزل في جزيرة سقطرى اليمنية جراء إعصار تيج الذي ضرب المحافظة الأيام الماضية.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مساء الثلاثاء، في بيان مقتضب على منصة "إكس"، إن إعصار تيج "تسبب في تدمير 300 منزل وتضرر 314 منزلا آخر بمحافظة سقطرى".



وأشارت المنظمة إلى أنها "على استعداد لتلبية الاحتياجات الفورية للأسر المتضررة من الإعصار".



وكان تقرير للسلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، أفاد أن إعصار (تيج) لم يسجل أي خسائر بشرية، ولكنه خلّف أضرارا مادية في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وذكر التقرير: "ان الإعصار تسبب بتضرر نحو 50 في المائة من الطرقات وخاصة في المناطق الشرقية، وقطع الطرق الواصلة بين مدينة حديبوه مركز محافظة سقطرى والمناطق الشرقية بالمحافظة. كما تعذر الوصول إلى منطقة (راس ارسل) شرق سقطرى، نتيجة انقطاع الطريق في منطقة عرعهر".



وأضاف "أن أضرار الإعصار شملت تضرر جزئي في ميناء حولاف، وغرق عدد 2 عباري فيبر جلاس في حوض الميناء، وكذا تعرض 100 منزل لأضرار جزئية وكلية، ودخول مياه البحر إلى بعض المنازل القريبة من البحر في حديبوه ومنطقة حالة، وأيضا انقطاع شبكة يمن موبايل بشكل كامل في مديرية قلنسية، والشريط الساحلي الجنوبي منطقة نوجد".. لافتة إلى أنه تم إيواء أكثر من 100 أسرة في مدينة حديبوه.

