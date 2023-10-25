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شاهد : بلمح البصر..أفعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهروعندما أستقر في أحشائها حدثت مفاجأة

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : بلمح البصر..أفعى أناكوندا تبتلع رجل أثناء وقوفه على النهروعندما أستقر في أحشائها حدثت مفاجأة

الاربعاء 25 اكتوبر 2023 الساعة 09:47

بر 

 

خرج رجل سالم من جوف أفعى أناكوندا بعد أن ابتلعته، آآ فكيف حدث ذلك؟آآ ذهب ريتشارد هارتس إلى أمريكا الجنوبية لاصطياد افعى أناكوندا، آآ ورغم صعوبة الأمر إلا أنه غامر لإشباع رغبته.

قام ريتشارد باتخاذ القرار بعد أن شاهد إعلان على الإنترنت بجائزة مقدارها 50 الف دولار لمن يحظر أفعى أناكوندا، آآ فقام بحزم حقائبة والسفر إلى أمريكا الجنوبية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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