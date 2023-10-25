شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة شهيرة تقاوم أثار الشيخوخة وتعمل على استعادة قوة الشباب.. لن تستغني عنها بعد الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لطالما كانت الرغبة في العيش لفترة أطول بمثابة تثبيت للمجتمع الغربي ، حيث يستمر التقدم الطبي في شق طريق للشيخوخة الناجحة. يمكن لإحدى الفاكهة الشعبية أن تزيد من طول العمر وتستعيد صحة العضلات ، مما يساعد على درء المضاعفات المرتبطة بالشيخوخة.

مع تقدمنا ​​في العمر، تكافح مليارات الخلايا لإعادة تدوير قوتها ، مما يساهم في فقدان العضلات الذي يهدد الحركة. ومع ذلك ، فمن خلال استعادة العضلات ، يمكن لفاكهة واحدة أن تعمل كحاجز ضد جميع المضاعفات المرتبطة بالشيخوخة .

يقترح العلماء أن أحد الجزيئات الرئيسية في الرمان يمكن أن يسمح للعضلات بحماية نفسها من الأسباب الرئيسية للشيخوخة.

يمكن لجزيء Urolithin A (UA) في الفاكهة ، وهو منتج ثانوي كيميائي يصنعه الجسم بعد تناول الرمان ، أن يقاوم آثار الشيخوخة المرتبطة بفقدان العضلات ، وفقًا للباحثين.

وجد العلماء أن الجزيء كان قادرًا على إعادة تأسيس قدرة الخلية على إعادة تدوير الميتوكوندريا في خلايا الجسم.

تمكن فريق من الباحثين من Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne بالتحقيق في UA من تحديد تأثيرات المركب على الحيوانات المختلفة.

عند الفحص الدقيق ، لاحظوا أن الديدان عاشت في المتوسط ​​45 في المائة أطول مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا الرمان.

بعد إعطاء الفئران UA ، تمكنت الحيوانات من الجري لمسافة 42 في المائة أكثر مما كانت قادرة عليه في السابق.

لاحظ الباحثون أن أداء الحيوان تحسن دون تغييرات كبيرة في حجم العضلات ، مما يشير إلى أن نوعية العضلات هي التي تحسنت.

عند الفحص الدقيق ، وجد الفريق أن UA يحسن خلايا العضلات عن طريق تحفيزها للتخلص من الميتوكوندريا التالفة ، والتي تعد قوة الخلية.

عندما يتم تطهيرها ، تتكاثر الميتوكوندريا السليمة المتبقية ، مما يعني أن العضلات تنتج المزيد من الطاقة وتعمل بكفاءة أكبر.

قال باتريك أيبيشر ، مؤلف مشارك في الدراسة: "إنه الجزيء الوحيد المعروف الذي يمكنه إعادة إطلاق عملية تنظيف الميتوكوندريا ، والمعروفة باسم ميتوفاجي.

"إنها مادة طبيعية تمامًا ، وتأثيرها قوي وقابل للقياس."

قدر كريس رينش ، الذي شارك في الدراسة ، أن الشخص يجب أن يشرب أربعة أكواب كبيرة من عصير الرمان يوميًا لتلقي جرعة مكافئة من UA من تلك التي تم إعطاؤها للفئران في الدراسة.

وأوضح أن وظيفة جزيء الولايات المتحدة تنخفض إلى عشرات الملايين من السنين من التطور المتوازي بين النباتات والبكتيريا والحيوانات.

قال: "تم العثور على سلائف Urolithin A ليس فقط في الرمان ، ولكن أيضًا بكميات أقل في العديد من المكسرات والتوت.

حتى يتم إنتاجه في أمعائنا ، يجب أن تكون البكتيريا قادرة على تفكيك ما نأكله.

عندما يتم ، عن طريق الهضم ، إنتاج مادة تفيدنا ، فإن الانتقاء الطبيعي يفضل البكتيريا المعنية ومضيفها.

"هدفنا هو اتباع عمليات التحقق من الصحة السريرية الصارمة ، بحيث يمكن للجميع الاستفادة من نتيجة هذه الملايين من السنين من التطور."

في حديثه عن التأثيرات المحتملة لـ UA على البشر ، قال المؤلف المشارك للدراسة Joham Auwerx: "الأنواع التطورية البعيدة جدًا ، مثل C الأنيق والفئران ، تتفاعل مع نفس المادة بنفس الطريقة. هذا مؤشر جيد على أننا نتطرق هنا إلى آلية أساسية في الكائنات الحية.

يعتقد الباحثون أن الجزيء يمكن أن ينجح حيث فشلت المنتجات الصيدلانية الأخرى في زيادة كتلة العضلات.

قال الباحثون: "إن النهج الغذائي يفتح منطقة لم تستكشفها الأدوية التقليدية أبدًا. إنه تحول حقيقي في النموذج العلمي ".

المصدر: صحيفة إكسبريس