بينها 514 حالة وفاة.. تسجيل أكثر من 42 ألف حالة إصابة بالحصبة في اليمن منذ مطلع العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO)، عن تسجيل أكثر من 42 ألف حالة إصابة بالحصبة في الأطفال باليمن، من بينها 413 حالة وفاة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.



وبيّنت المنظمة في بيان لها، أصدرته الثلاثاء، ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية والوفيات المرتبطة بهما بين الأطفال في اليمن، فضلاً عن أمراض الطفولة الأخرى.



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "عدد حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين الأطفال في اليمن بلغت 42,400 حالة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023".



وأضافت أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بهذا المرض الفيروسي بلغت خلال نفس الفترة إلى 514 حالة وفاة.



وأكدت "الصحة العالمية"، في بيانها، أن الانخفاض الكبير في معدلات التحصين في اليمن واستمراره في التفاقم بسبب التدهور الاقتصادي، وضعف الدخل، والظروف المعيشية، واكتظاظ مخيمات النازحين، والنظام الصحي المجهد، أدى إلى عودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والوفيات المرتبطة بها بين الأطفال.



وقال الدكتور أرتورو بيسيغان، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن: "إن انخفاض الطلب من قبل المجتمعات والآباء على التحصين سيؤدي إلى انتشار أمراض الطفولة والأمراض المعدية القاتلة، وخاصة تلك التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات".



وأضاف: "إن النظام الصحي في اليمن يتحمل بالفعل فوق طاقته، إلا أنه يواجه زيادة سريعة في حالات الطوارئ الصحية التي تتجاوز قدرته."



وتابع: "بالكاد تستطيع المرافق الصحية الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الأساسية. ومع نقص الدعم الدولي، ستضطر العديد من المرافق إلى إيقاف عملياتها. وهذا سيعرض الملايين من الأشخاص الضعفاء في اليمن لخطر وشيك".



وأشار البيان إلى أن حوالي ثلث (27%) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في اليمن لم يتم تحصينهم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وفقاً لتقدير التغطية التحصينية الوطنية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف لعام 2022.