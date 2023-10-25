اليمن.. وفاة موظف في منظمة دولية داخل سجون مليشيا الحوثي بعد نحو شهرين على اختطافه

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي موظف في منظمة "إنقاذ الطفولة" الدولية، داخل سجون ميليشيا الحوثي بعد نحو شهرين على اختطافه من أحد شوارع العاصمة صنعاء.



وأعلن مكتب منظمة "سيف ذا شيلدرن" في اليمن، اليوم الأربعاء، في بيان له على منصة "إكس"، عن وفاة مدير قسم الأمن والسلامة في المنظمة، هشام الحكيمي، دون الإشارة إلى ظروف ومكان وفاته.



وقالت المنظمة في بيانها "ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة مدير قسم الأمن والسلامة في منظمتنا، الأخ هشام الحكيمي. هشام كان عضوًا متفانيًا في عائلة منظمة إنقاذ الطفولة، وإن التزامه بمهمتنا في اليمن سيبقى في ذاكرتنا إلى الأبد".



وتقدمت المنظمة المعنية بالأطفال بالتعازي الحارة لعائلة الحكيمي وأصدقائه وزملائه.



وكانت مصادر حقوقية، كشفت مساء أمس عن وفاة الحكيمي في سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي بصنعاء.



وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي اتصلت مساء الثلاثاء، بأسرة الحكيمي لتسلم جثمانه، وأخبرتهم أنه توفي داخل السجن، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب وفاته.



ووفقا للمصادر، فقد رفضت أسرة الحكيمي تسلم جثمانه، وتطالب بتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة، التي جاءت بعد 50 يوماً من اختطافه من أحد شوارع صنعاء، ومنع أسرته من الوصول إليه ومعرفة سبب اختطافه.



وخلال الفترة الأخيرة، صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من حربها على العاملين في المنظمات الإنسانية والجهات التي تقدم خدمات لوجستية متعلقة بالعمل الإغاثي في البلاد التي تشهد أزمة إنسانية خانقة جراء الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

