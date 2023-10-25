"عصابة شيطانية تتحدى الشرطة في السعودية وتستغل خلايا النحل في جريمة مرعبة لا تخطر على بال!"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت جمارك مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون، حيث تم العثور على 178,274 حبة مخبأة في إرسالية قادمة إلى المملكة عبر المطار. أوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه تم استلام إرسالية في المطار تحتوي على صناديق عبارة عن "خلايا نحل"، وبعد تفتيشها وفحصها بواسطة التقنيات الأمنية والوسائل الحية، تم اكتشاف الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة داخل تلك الخلايا. بعد العثور على المضبوطات، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المتورطين في هذه العملية، وتم القبض على شخصين داخل المملكة..

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