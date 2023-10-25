تأثيرات إعصار "تيج".. خسائر بشرية ومادية وموجة نزوح كبيرة في محافظتي المهرة وحضرموت شرقي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبب إعصار تيج الذي يضرب عدداً من المحافظات الشرقية اليمنية، بخسائر بشرية ومادية وموجة نزوح كبيرة في محافظتي المهرة وحضرموت.



وأفاد تقرير أولي للسلطات المحلية في محافظة المهرة، الثلاثاء، بوفاة شخصين وإصابة 150 آخرين ونزوح نحو 10 آلاف شخص؛ جراء الإعصار "تيج" الذي ضرب المحافظة.



وبيّن التقرير الأولي الذي قدمه محافظ المهرة، محمد علي ياسر، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أثناء زيارتهما للمناطق المتضررة من الإعصار في المحافظة، إلى وقوع أضرار كبيرة في البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة.



وأشار التقرير الحكومي إلى أن، مديريتي (الغيضة، وحصوين)، هما الاشد تضررا من الاعصار، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

إلى ذلك تحدثت مصادر محلية وإعلامية، عن فقدان نحو 30 شخصا في الغيضة ونشطون غالبيتهم من الصيادين.



في السياق أعلنت لجنة الطوارئ بالمحافظة، اليوم الأربعاء، إيواء 2495 أسرة في ثمان مديريات، غالبيتها في مديرتي الغيضة (1123 أسرة)، وحصوين (465 أسرة).





وفي محافظة حضرموت تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن آثار الإعصار المداري "تيج" بتهدم عدد من البيوت الطينية في محافظة مديرية الريدة الشرقية، ونزوح عدد من الأسر.



وقالت مصادر محلية، إن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مديرية الريدة الشرقية منذ مساء أمس وبشكل متواصل، تسببت بتهدم بعض البيوت الطينية القديمة في منطقة العيق شرق المديرية، ونزوح ملاك تلك المنازل إلى مناطق آمنة.



وأشارت إلى أن السيول الجارفة حاصرت منطقة الحافة وغمرت عدد من المنازل متسببة بخسائر كبيرة في الممتلكات.



