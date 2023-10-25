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عدن - ياسمين التهامي - إنذار أحمر من الأرصاد وتحذيرات قوية من الدفاع المدني..ما الذي ينتظر السعودية في الساعات القادمة

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القادمة، هطول أمطار متفاوتة الشدة في جميع مناطق المملكة. ستصاحب هذه الأمطار رياح متوسطة إلى خفيفة وقد تتسبب في انعدام الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق. ولذلك، قام المركز الوطني للأرصاد في السعودية بإصدار تحذير مبكر، بينما وجه الدفاع المدني السعودي تحذيرات للمواطنين ودعاهم لأخذ الحيطة والحذر.

وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عدة عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في العديد من مناطق المملكة، بما في ذلك الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والشمالية والشرقية ونجران والقصيم والباحة وعسير وجازان.

ننصحكم بمتابعة التحديثات الرسمية والإعلانات العامة المتعلقة بحالة الطقس واتباع تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المعنية. كما نذكركم بضرورة تجنب المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وتوخي الحذر أثناء القيادة والتنقل في هذه الأحوال الجوية السيئة.

نتمنى السلامة للجميع ونأمل أن تتحسن الأحوال الجوية قريبًا.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات بشأن حالة الطقس في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية. وأفاد المركز بأنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة في منطقة نجران، مع تدني في مدى الرؤية. وتشمل هذه الحالة المناطق التالية: بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، ويدمة، وستستمر حتى الساعة 9 مساءً من يوم الثلاثاء. وفي منطقة الرياض، ستشهد تساقط للغبار ورياح نشطة، مع تدني في مدى الرؤية. وتشمل هذه الحالة المناطق التالية: الرين، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، القويعية، وعفيف، وستستمر حتى الساعة 7 مساءً من يوم الثلاثاء. وأصدر المركز أيضًا تحذيرات لمنطقة القصيم بشأن هبوب رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية. وتشمل هذه الحالة المناطق التالية: البكيرية، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، وعقلة الصقور، وستستمر حتى الساعة 7 مساءً من يوم الثلاثاء. وفي منطقة مكة المكرمة، ستشهد تساقط للغبار ورياح نشطة، مع تدني في مدى الرؤية. وتشمل هذه الحالة المناطق التالية: الخرمة، المويه، تربة، رنية، الكامل، رهاط، ومدركة.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة في المدينة المنورة وأضم وميسان. وستشهد الطائف هطول أمطار متوسطة، بينما ستشهد العرضيات هطول أمطار غزيرة، وستستمر هذه الحالة حتى الساعة 9 مساءً من يوم الثلاثاء. وفي منطقة المدينة المنورة، ستشهد تساقط للغبار مع تدني في مدى الرؤية.

وتشمل هذه الحالة المناطق التالية: الحناكية والمهد. ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة في المدينة المنورة وخيبر، وهطول أمطار متوسطة في العلا والعيص، وستستمر هذه الحالة حتى الساعة 11 مساءً من يوم الثلاثاء. وأصدر المركز تحذيرات لمنطقة الباحة بشأن هطول أمطار خفيفة وتدني في مدى الرؤية. وتشمل هذه الحالة المناطق التالية: الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، وبني حسن، وستستمر حتى الساعة 9 مساءً من يوم الثلاثاء.

وفي منطقة عسير، ستشهد هطول أمطار خفيفة مع تدني في مدى الرؤية. وتشمل هذه الحالة المناطق التالية: العرين، بيشة، تثليث، وطريب. وستشهد البرك، القحمة، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، وظهران الجنوب هطول أمطار متوسطة، وستشهد النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، ومحايل هطول أمطار غزيرة، وستستمر هذه الحالة حتى الساعة 9 مساءً من يوم الثلاثاء. وأصدر المركز تحذيرات لمنطقة الشرقية بشأن هطول أمطار خفيفة مع تدني في مدى الرؤية. وتشمل هذه الحالة المناطق التالية: الأحساء، العديد، وبقيق، وستستمر حتى الساعة 9 مساءً من يوم الثلاثاء. وفي منطقة جازان، ستشهد هطول أمطار متوسطة وسيول وصواعق رعدية مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

تشهد مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية حالة من الطقس السيئ، حيث تتعرض لأمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية. تشمل هذه المناطق الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. من المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد أيضًا منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة وسيولًا وصواعق رعدية، مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية. تشمل هذه المنطقة طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أن منطقة حائل تشهد أمطارًا متوسطة وسيولًا وصواعق رعدية مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة مناطق حائل والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وستستمر حتى الساعة 9 مساءً من يوم الثلاثاء.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أمطارًا متوسطة وسيولًا وصواعق رعدية مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة مناطق دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وستستمر حتى الساعة 11 مساءً من يوم الثلاثاء. وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة وسيولًا وصواعق رعدية مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وستستمر حتى الساعة 9 مساءً من يوم الثلاثاء.

وقد حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطورة الحالة الجوية ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تتجمع فيها السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها لأنها غير مناسبة وتشكل خطورة. كما دعت المديرية إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة وغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومن المتوقع أن تتأثر منطقة الرياض أيضًا بالأمطار وتشمل العاصمة الرياض وعفيف والدوادمي والقويعية ووادي الدواسر والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم، بالإضافة إلى مناطق حائل والشرقية ونجران وعسير وجازان والحدود الشمالية.

وأشارت المديرية إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وغبار على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، بالإضافة إلى مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم والباحة. ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة وبحرة والحدود الشمالية. ونبه المركز الوطني للأرصاد إلى وجود تأثير غير مباشر لإعصار تيج على المملكة، وذلك اعتبارا من الغد وحتى الخميس المقبل. ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على صحراء الربع الخالي وأجزاء من منطقة نجران وشرورة. وتم تصنيف الحالة كإعصار مداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح تتراوح بين 119 و153 كم/ساعة.