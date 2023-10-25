عدن - ياسمين التهامي - تركي آل الشيخ يفاجئ نجل بطل العالم في المصارعة نسيم حميد بهدية ثمينة جداً..لن تصدقوا ماهي!

الاربعاء 25 اكتوبر 2023 الساعة 14:30

نشر المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش، مقطع فيديو، يظهر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وهو فى لندن.

وظهر فى الفيديو المستشار تركي آل الشيخ، وهو يعلق علي مباراة بين المصارعين “أولكسندر أوسيك و دانيال دوبوا” وكيف يتوقع نتيجتها، ورد عليه قائلاً: “المباراة ليست سهلة”.

​​​​​وتابع : أنت لا تعلم شيئا عن “أولكسندر أوسيك”، أتذكر أنه صافحني مرة وكانت مصافحته قوية، فالأمر ليس سهلاً ولكن دوبوا سيفوز.