عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل بسكويت الرجيم الصحي بالشوفان في المنزل

الاربعاء 25 اكتوبر 2023 الساعة 14:57

قة عمل بسكويت الرجيم، تعتبر حبوب الشوفان من أفضل الحبوب التي يمكن تناولها خلال اتباع حمية غذائية، ح، حيث يمد الجسم بالطاقة التي يحتاج لها للقيام بكل المهام اليومية، كما أنه غني بالبروتين والألياف والدهون الصحية التي تمد فترة الشعور بالشبع وتستهلك وقت طويل للهضم، ويمكن استخدام حبوب الشوفان في عمل بسكويت للرجيم، ويمكن تحضيره في البيت بكل سهولة، وإليكم الآن طريقة عمل بسكويت الرجيم الصحي بالشوفان في المنزل. ا فقد تتسبب لك بجلطة مفاجئة في أي لحظة من: اليمن الآن بيضة واحدة. كوب من الشوفان. نصف كوب دقيق. ربع كوب سكر. ربع كوب زيت. كيس فانيليا. ملعقة كبيرة بكينج بودر. طريقة التحضير نقوم بتقليب الشوفان مع الدقيق والبيكنج بودر والسكر والفانيليا في وعاء. نضيف بعد ذلك البيضة مع الزيت ونقلب المكونات جيداً لتمتزج. نحضر قالب البسكويت ويدهن بالقليل من الزيت. يشكل البسكويت على هيئة دوائر أو حسب الشكل المرغوب فيه. يرص البسكويت في القالب مع ترك مسافة بين واحدة والأخرى. ندخل القالب الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق لينضج البسكويت ويأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالموز والمكسرات تكون تلك الطريقة كما يلي: المكونات كوب من الشوفان. 2 ملعقة كبيرة زبدة. 1 ثمرة موز. كيس فانيليا. نصف كوب مكسرات. رشة قرفة. طريقة التحضير نقوم بهرس الموز جيداً ونصيفه للشوفان والزبدة والفانيليا ونقلبهما معاً حتى تتجانس المكونات معاً. نحضر قالب البسكويت ويدهن بالقليل من الزيت. نقوم بتشكيل البسكويت على هيئة دوائر صغيرة ونرصها في القالب مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرة، ثم نزينها بالمكسرات على الوجه ونضغط بخفة على البسكويت. نضع بسكويت الشوفان في الفرن لمدة 10 دقائق لينضج تماماً. طريقة بسكويت الشوفان باللبن للرجيم كوبين شوفان. نصف كوب دقيق. كوب زبيب. ربع كوب لبن خالي الدسم. ربع كوب سكر أسمر. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. نصف كوب زيت. 2 بيضة. كيس بكينج بودر. ملعقة كبيرة خميرة. طريقة التحضير في وعاء نقوم بوضع الشوفان والدقيق والزبيب والسكر والخميرة والبيكنج بودر والزيت والبيض والفانيليا ونحرص على تقليبهما معاً. نشكل أقراص متساوية من العجينة ونرصها في صينية مبطنة بورق الزبدة. ندخل الصينية الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة 170 لمدة 15 دقيقة ل