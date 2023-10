شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشياء تفعلها المرأة السعودية ببراعة أكثر من الرجال.. رقم 6 سوف يصدمك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استطاعت الكثير من النساء خلال السنوات الأخيرة أن يحققن نجاحات كبيرة وغير مسبوقة، وتفوقن على الرجال في مجالات مختلفة، منها على سبيل المثال حصول المرأة على علامات في الدراسة أعلى من الرجل، وفي عالمنا العربي، وفي السعودية على وجه الخصوص، أثبتت المرأة أنها إذا أرادت استطاعت فعل ما لم تكن هي ذاتها تتخيله، وقد حصدت الكثير من النساء العديد من الجوائز العلمية، وحصلت المرأة على الشهادات العليا في الماجستير والدكتوراه أكثر من الرجل في كثيراً من الأحيان.

.: وفي هذا المقال سوف نتعرف على أهم 10 أشياء تستطيع المرأة أن تفعلها ببراعة أكثر من الرجل . يقول تيموثي ليري “أن المرأة التي تسعى إلى مساواة الرجل تفتقر إلى الطموح”، وفي السطور التالية سوف نثبت صحة نظرية “تيموثي ليري”، ونتعرف على 10 أشياء تستطيع المرأة أن تفعلها ببراعة أكثر من الرجل وهي كالتالي : 1- القدرة على التذوق والحواس الخمس بشكل عام حيث تكون المرأة أكثر حساسية من الرجال في عملية التذوق، ولعل هذا هو السبب الذي جعل عدد النساء أعلى تقدما في الترتيب بالنسبة للقوائم الحسية، كما أن البصيلة الشمية لدى النساء تحتوي على 43% من الخلايا أكثر من الرجل. وبشكل عام، فإن العديد من الدراسات أثبتت بالفعل تفوق المرأة على الرجل في معظم الحواس، وتوصلت الدراسات أيضا إلى أن المرأة اكثر قدرة على تمييز الروائح، كما توصل العلماء إلى أن الإناث لديهن قدرة سماعية عالية تفوق قدرات الذكور كثيرا، والتي تمكنهم من تمييز الأصوات دون رؤية المتحدث. كما تجدر الإشارة هنا، وبحسب ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية، وذلك نقلا عن دراسات علمية موثقة، أن حاسة السمع عند الرجال تسوء في بداية عمر الثلاثينات بالنسبة للرجل، بينما تحتفظ المرأة بقدرتها السمعية لمدة أطول. الثلاثينات بالنسبة للرجل، بينما تحتفظ المرأة بقدرتها السمعية لمدة أطول. 2- يمكن للمرأة أن تعدد المهام بشكل أفضل من الرجال نشر موقع (about life and love) أنه أجريت دراسة للتعرف على من الأفضل في تعدد المهام- الرجال أم النساء؟، وعندما حدث اختلاط في المهام التي تم التكليف بها، أخطأ كل منهما، لكن كان الرجال أكثر بطئا من النساء، حيث استغرق الرجال 77% من الوقت للاستجابة، بينما استغرقت النساء 69% فقط. ولعلنا نلاحظ في مجتمعاتنا العربية، أن المرأة تستطيع أن تعمل كموظفة “مدرسة على سبيل المثال”، وفي ذات الوقت نجدها ترعى أفراد أسرتها في البيت، وتقوم بواجباتها المنزلية، وبالإضافة إلى كل ذلك تتواصل مع الأصدقاء، وتنجز الأعمال تباعا، فتطهو الطعام، وتساعد الأطفال في أداء واجباتهم المنزلية، لكن الرجل ليس لديه القدرة على فعل أكثر من مهمة في ذات الوقت. 3- المرأة تتحدث أكثر من الرجل (about life and love) ذكر في موضوع بعنوان “20 من الأشياء تفعلها المرأة أفضل من الرجل” أن المرأة تتحدث حوالي 20000 كلمة طوال اليوم، بينما الرجل لا يتعدى 7000 كلمة فقط طوال اليوم. وذكر موقع “روسيا اليوم“ أن علماء أمريكيون بحثوا في هذا الأمر، محاولين إيجاد سبب ذلك، فوجدوا أن السبب هو بروتين Foxp2، والذي يحتويه جسم المرأة بنسبة عالية، وتم إجراء الدراسة في جامعة ميريلاند الأمريكية. هذه الأشياء تفعلها المرأة ببراعة أكثر من الرجل 4- التواصل مع الآخرين المرأة بطبيعتها وبحكم خلقتها كما ذكرنا لها القدرة على الحديث بدرجة تصل إلى 3 مرات أكثر من الرجل في اليوم الواحد، ولذلك فهي أفضل من الرجل على القدرة على التواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى أنها لديها الاستطاعة على التحدث بدقة وعقلانية وانفتاح، وليست كما يظن المرء أنها تتكلم وتثرثر بكلام فارغ. فعقول النساء موصولة بطريقة تجعلها تتفوق في المهام اللفظية، والتواصل عبارة عن طريق ذو وجهين، والنساء مستمعين أفضل وأكثر أدبا وتعاطفا من الرجال مما يجعلهم أكثر فاعلية في عملية التواصل.

6- النساء أكثر انتباهاً وتنظيما من الرجال تستطيع المرأة أن تنجز أكثر من الرجل، حيث يهتم الجنس اللطيف بتنمية العلاقات الهادفة، والحقيقة الأكثر وضوحا، فإن النساء القياديات لا يرغبن في تضييع الوقت، والنساء أكثر تنظيما وترتيبا للأعمال، وذلك بما يحقق أكبر استفادة من الوقت، ودون الابتعاد عن التفاصيل. وأظهرت الدراسات أن أدمغة النساء كانت أكثر نشاطا في العديد من التجارب، وفي عديد من المجالات بشكل ملحوظ، وخاصة إذا تعلق الأمر بالتركيز، وفي التحكم في الانفعالات، فالنساء يتصدرن الأمور التي تتطلب الالتزام بالمواعيد أكثر من الرجال، وإذا أردت دليلا، انظر إلى الإدارة المنزلية لامرأتك

. هذه الأشياء تفعلها المرأة ببراعة أكثر من الرجل 7- تحصيل أعلى في الدراسة يعتبر التعليم من الحقوق التي نالتها المرأة مؤخراً، وأصبحت المرأة الآن تلتحق بنسبة أكبر بكثير من الرجال بالمقاعد الدراسية، وفي مرحلة الطفولة المبكرة تبدو الأنثى أكثر تنظيما من الذكر، وتظهر الالتزام بالتعليمات وتهتم بالتفاصيل وتؤدي الواجبات قبل القيام بأعمال الترفيه مثل مشاهدة التلفاز. وأشارت إحدى الدراسات في جامعة ساسكس البريطانية، أن الأنثى تقدم أداء أفضل من الرجل في مواد مثل الرياضيات والعلوم مهما كانت درجة ميولها تجاه المادتين، كما أنها تكون بارعة أيضا في برمجة الحاسوب. و

رسمية لوزارة التعليم الأمريكية أن ما نسبته 65% من النساء الذين التحقوا للحصول على الشهادة الجامعية عام 2012 ولمدة 4 سنوات تخرجن من الكلية في عام 2018، بينما كانت نسبة الرجال في ذات الاحصائية لا تتعدى 59%. هذه الأشياء تفعلها المرأة ببراعة أكثر من الرجل 8- المرأة أكثر بكاء من الرجل وببراعة أثبتت الدراسات والتجارب، أن المرأة تبرع في البكاء أكثر من الرجل، حيث تبكي 30-64 مرة في العام في المتوسط، بينما الرجال أقل بكاء حيث يبكون 6-17 مرة في العام في المتوسط، وبحسب التساؤل الذي نقله إلينا موقع (about life and love) هل هذا بسبب أن المجتمع الأبوي جعلنا نؤمن منذ الطفولة أن البكاء علامة ضعف الرجال؟، أو ربما لأن الرجال أكثر تحفظا في إظهار مشاعرهم؟، وهذا ما تزال الدراسات تقوم بالبحث فيه.

9- تتمتع النساء بمعدلات ذكاء أعلى من الرجال ففي كتاب غينيس للأرقام القياسية حصلت مارلين فوس سافانت على معدل ذكاء 228، لتكون أذكى امرأة في التاريخ، وذلك خلافا على معدل ذكاء الرجال، حيث حصل كريستوفر مايكل لانغان على درجة ذكاء 195 و 210، وهذا بحسب (about life and love). 10- تذكر الأحداث والتواريخ الهامة (يوم زواجها مثلاً) المرأة تتذكر الأحداث والتواريخ المهمة بمعدل أكثر بكثير من الرجال، وذلك مثل يوم زواجكما، أو أعياد الميلاد الخاصة بأطفالها، وعيد ميلاد زوجها. وبحسب موقع “news-medical.net” فإن النساء أسهل في تذكر المعلومات الشفهية من الرجال، حيث وجد باحثون من معهد كارولينسكا في السويد في أحد الدراسات التي نشرت في مجلة Psychological Bulletin أن ذكريات الأحداث أو ما يطلق عليه الذاكرة العرضية أفضل بين النساء مقارنة بالرجال، فعلى سبيل المثال، عندما نحاول أن نتذكر ما فعلناه أمس، مثل (ما إذا كنا تناولنا الدواء هذا الصباح أم لا؟) فإننا هنا نستخدم ذاكرتنا العرضية ( ذاكرتنا للأحداث.) وبحسب دراسة ذكرها موقع (about life and love) فقد توصلت إحدى الاختبارات لذاكرة المرأة إلى ما يلي: ت

ذكرياتها بشكل أسرع من الرجل وبدقة أكبر. تستخدم النساء أوصافا أكثر عاطفية للذكريات. بدت الذاكرة اللفظية الفائقة عند الإناث مستقلة عن مستوى الذكاء. تتمتع الإناث بخصوصية أكبر للأحداث التي يتوقع حدوثها في المستقبل.