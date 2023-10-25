شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة عادات قبل النوم تجعلك أكثر جمالاً.. منها العناية بمنطقة العين؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اك الكثير من المشكلات الصحية، التي ينصح الطبيب المختص بالنوم لوقت كافٍ لحلها، والحصول على الراحة والتخلص من القلق والتوتر، كل هذا يعود بفوائد كثيرة على البشرة، حيث إنه بمجرد أن تغمض عيناكِ، تبدأ خلايا بشرتك في العمل، وتصلح الضرر الذى لحق بها وتستعيد نضارتها، التي فقدتها طوال يوم مليء بالعمل والتعرض لأضرار الجو، ولكن ليس بالنوم فقط، فهناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها للاستفادة جيداً من النوم، نستعرضها فى التقرير، وفقاً لما نشره موقع "makeupandbody". الاهتمام بالشعر يمكنك الحصول على شعر صحي ومتألق، وذلك باستغلال فترة قبل النوم بعمل حمام زيت دافئ، ثم قومي بتدليكه جيدا بحركة دائرية على جذورك بأطراف أصابعك، واتركيه طوال الليل واغسليه في الصباح. العناية بمنطقة العين بما أن الجلد حول العينين أرق بكثير من جلد الوجه، فقد تظهر التجاعيد قبل الأوان، اختاري كريم العين الذي يلبي احتياجاتك الخاصة مثل الانتفاخ أو الهالات السوداء أو الخطوط الدقيقة، وللحصول على علاج منزلي، يمكنك أيضا ببساطة تدليك كمية صغيرة من زيت اللوز حول العينين باستخدام إصبعك لعلاج الهالات السوداء والخطوط الدقيقة. تنعيم الأقدام الخشنة قومي بغسل قدميك ثم دهنها بالفازلين أو أي مرطب سميك على قدميك كل ليلة، يمكنك تدليكها ببعض زيت جوز الهند الدافئ أو زيت الزيتون في حالة عدم توفر الفازلين أو المرطب، ثم ارتدي جوارب قطنية واذهبي للنوم، سيكون لديك أقدام ناعمة للغاية في الصباح. تجنب احتكاك الشعر بالبشرة احصلي على غطاء وسادة من الساتان أو الحرير، سيسمح سطحه الزلق لشعرك بالانزلاق طوال الليل بأقل قدر من الضرر، فسوف يساعد وجهك على أن يبدو منتعشا وخاليا من التجاعيد في الصباح. ترطيب الشفاه ضعي طبقة رقيقة من الفازلين أو زيت اللوز أو جوز الهند قبل الذهاب إلى السرير ليلا، فهي أحد أفضل الطرق للحصول على شفاه ناعمة للغاية، يمكنك أيضا إضافة العسل الطبيعي وزيت الزيتون لترطيب الشفاه في نفس الوقت. التخلص من المكياج تأكدي من إزالة مكياجك لأنه إذا ذهبت إلى السرير بمكياج، فسيؤدي ذلك بسهولة إلى إنسداد المسام وجعلها أكبر بكثير مما تريدينها أن تكون عليه، حيث يتراكم المكياج والقذورات والزيوت بسرعة لتسبب فى ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء وحب الشباب، وتمنعين تتجدد الجلد نفسه أثناء النوم. استخدام كريم الليل عليك أن تعتني ببشرتك قبل الذهاب إلى السرير، حيث يمكن أن يؤدي دهن كريم ليلي عالي الجودة قبل النوم فى الحصول على بشرة أكثر نقاء ونعومة، فاختاري كريما يناسب نوع بشرتك مع التركيز على أكبر اهتماماتك، سواء كان الأمر يتعلق بالخطوط الدقيقة أو حب الشباب أو توحيد لون البشرة . سبعة عادات قبل النوم تجعلك أكثر جمالاً.. منها العناية بمنطقة العين؟!