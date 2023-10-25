أسهل طريقة على الأذن من الشمع المتحجر في البيت بدون ألم وفي 3 دقايق بس (تعرف عليها)

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عدن - ياسمين التهامي - �قول للدكتور باي باي ..اخيرا وصفة منزلية سحرية للتخلص من شمع الأذن والتخلص من الألم بسهولة وفي وقت قياسي! ، كما أن آلام الأذن تعتبر الإكثار إزعاج للجميع خاصة الأطفال فلا يمكنهم تحمل الألم لفترات طويلة، وغالبا من يكون ألم الأذن ناتج عن تراكم المادة الشمعية بداخلها بشكل كثيف، ولاسيما أن الألم يزداد خلال فترات الليل والتي يصعب خلالها الوصول إلي طبيب، لذلك يمكنك للقيام بذلك منزليا بوصفة منزلية لا تسبب أي أضرار للاذن، نوضحها تفصيلا فيما يلي. علاج شمع الأذن منزليا تعتبر المادة الشمعية الموجودة داخل الأذن مادة حماية خلقها الله عز وجل لحفظ الأذن ومنع دخول الاتربة والملوثات الخارجية إليها، إلا أنه يوجد عدد من الأشخاص تزداد لديهم إفرازات المادة الشمعية مما ينتج عنها آلام شديدة، فإذا كانت المادة لا تسبب الألم يمكن التخلص من إفرازاتها الزائدة بمسح الأذن بمنديل من الخارج بين الحين والآخر، كما يمكن تنظيفها من الداخل قليلا بقطعة قطنية ملفوفة على خلة أسنان، لكن يجب الحذر من إدخال الخلة للداخل بشكل طريقة غسل الأذن منزليا في حالة تكثف المادة الشمعية وزيادة الألم يمكنك الاستفادة من الطريقة التالية: يتم استخدام ماء مغلي مسبقا، ويترك ليبرد قليلا بحيث تكون درجة حرارة 40. ثم يتم وضع المحلول المائي في سرنجة بدون سن. يتم وضع المحلول في الأذن تدريجيا بمقدار واحد سم. ثم يتم سحب المحلول بالسرنجة مرة أخري وهكذا عدة مرات. نلاحظ خروج المادة الشمعية مع المحلول عند السحب من الأذن. لا يوصي بتكرار الوصفة كثيرا الا بتعليمات الطبيب. التنظيف يكون خارجيا. عدن - ياسمين التهامي - �قول للدكتور باي باي ..اخيرا وصفة منزلية سحرية للتخلص من شمع الأذن والتخلص من الألم بسهولة وفي وقت قياسي! ، كما أن آلام الأذن تعتبر الإكثار إزعاج للجميع خاصة الأطفال فلا يمكنهم تحمل الألم لفترات طويلة، وغالبا من يكون ألم الأذن ناتج عن تراكم المادة الشمعية بداخلها بشكل كثيف، ولاسيما أن الألم يزداد خلال فترات الليل والتي يصعب خلالها الوصول إلي طبيب، لذلك يمكنك للقيام بذلك منزليا بوصفة منزلية لا تسبب أي أضرار للاذن، نوضحها تفصيلا فيما يلي. علاج شمع الأذن منزليا تعتبر المادة الشمعية الموجودة داخل الأذن مادة حماية خلقها الله عز وجل لحفظ الأذن ومنع دخول الاتربة والملوثات الخارجية إليها، إلا أنه يوجد عدد من الأشخاص تزداد لديهم إفرازات المادة الشمعية مما ينتج عنها آلام شديدة، فإذا كانت المادة لا تسبب الألم يمكن التخلص من إفرازاتها الزائدة بمسح الأذن بمنديل من الخارج بين الحين والآخر، كما يمكن تنظيفها من الداخل قليلا بقطعة قطنية ملفوفة على خلة أسنان، لكن يجب الحذر من إدخال الخلة للداخل بشكل طريقة غسل الأذن منزليا في حالة تكثف المادة الشمعية وزيادة الألم يمكنك الاستفادة من الطريقة التالية: يتم استخدام ماء مغلي مسبقا، ويترك ليبرد قليلا بحيث تكون درجة حرارة 40. ثم يتم وضع المحلول المائي في سرنجة بدون سن. يتم وضع المحلول في الأذن تدريجيا بمقدار واحد سم. ثم يتم سحب المحلول بالسرنجة مرة أخري وهكذا عدة مرات. نلاحظ خروج المادة الشمعية مع المحلول عند السحب من الأذن. لا يوصي بتكرار الوصفة كثيرا الا بتعليمات الطبيب. التنظيف يكون خارجيا.

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