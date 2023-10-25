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عدن - ياسمين التهامي - مقاول سعودي يجبر على إيقاف بناء مشروع ضخم بسبب "قطة"..قصة حقيقة مفزعة

تسببت قطة في توقف مشروع بناء في أحد مناطق المملكة، بعدما رفض المالك استكمال العمل حتى يتم نقلها من مكانها.

وأظهر مقطع فيديو، قطة داخل حفرة في الأرض ترفض الخروج رغم عمل ممر لها.

وقال موثق الفيديو، إنهم كلما اقتربوا من القطة دخلت في الحفرة، مضيفًا: “لنا يومين على هذه الحكاية، القطة لا تخرج ونحن لا نستطيع الدفن”وأوضح أن المالك طلب بوقف العمل حتى خروج القطة، وهي من أوقفت المشروع.

وأضاف: “وضعنا لها تونة وكل شيء، لكنها ترفض الخروج. إذا اضطرينا سنتوقف عن العمل في المكان الذي فيه القطة، ونبدأ في البناء مرة أخرى، لعل الله يهديها وتخرج”.

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