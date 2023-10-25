شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية تكتشف سرًا مروعًا في جوال زوجها يدفعها للمطالبة بالطلاق فورًا!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت امرأة سعودية من اكتشاف زواج زوجها السري عن طريق صدفة غريبة جدًا في حفلة عشاء أقيمت في جدة. وفقًا لصحيفة الوطن السعودية، تعرفت الزوجة على امرأة أخرى خلال العشاء، وخلال الحديث معها اكتشفت أنها تملك عدة أخوات، وتزوجت واحدة منهن مؤخرًا. عرضت السيدة صور زواج أختها التي تم التقاطها قبل خمسة أشهر على الزوجة، واكتشفت بصدمة أن العريس هو زوجها. لم تتردد الزوجة في مواجهة زوجها وطلبت منه أن يطلقها، لكنه رفض وأصر على الاحتفاظ بها كزوجة له. لجأت الزوجة إلى محامٍ وكلفته بتقديم طلب لفسخ الزواج بعد رفض زوجها للطلاق بالتراضي. تعتبر هذه القضية جزءًا من الزيادة الملحوظة في حالات الخلع والطلاق في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد حالات الخلع فقط 52 حالة في عام 2021 وفقًا لوزارة العدل..

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