شكرا لقرائتكم خبر عن بهار شائع ورخيص الثمن..يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز وينظم مستويات الكولسترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكركم من أنواع التوابل شائعة الاستخدام في عديد من وصفات الطبخ على مستوى العالم، فلا يضفي نكهة مميزة لأطباقك فقط ، بل يتميز بكثير من الفوائد الصحية.

ويحتوي الكركم على العديد من العناصر المفيدة للجسم، إذ أنه استخدم لفترة طويلة في الطعام والأدوية وله خصائص تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

الكركم من أنواع التوابل شائعة الاستخدام في عديد من وصفات الطبخ على مستوى العالم، فلا يضفي نكهة مميزة لأطباقك فقط ، بل يتميز بكثير من الفوائد الصحية.

ويحتوي الكركم على العديد من العناصر المفيدة للجسم، إذ أنه استخدم لفترة طويلة في الطعام والأدوية وله خصائص تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

1. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري تعتمد صحة مرضى السكري بشكل كبير على نمط الحياة والنظام الغذائي، فيساعد الكركمين (Curcumin) وهو مركب نشط في الكركم على منع الترسبات الدهنية في الأوعية الدموية والتقليل من نمو الأنسجة الدهنية في الأعضاء، ويعمل على تحسين وظيفة خلايا بيتا والتي تساعد على إنتاج الأنسولين في البنكرياس، كما يعمل على إفراز نوع من السيتوكاينات (Cytokines) التي تساعد في الحفاظ على الوزن الصحي وهذا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

2. تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم يساعد الكركمين على التحكم في مستويات السكر في الدم حيث أنه يعمل على حماية الخلايا السليمة في البنكرياس من الأكسدة ، ويساعد أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين، ويقلل من مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى خفض مستوى الغلوكوز في الدم.

3. منع مضاعفات مرض السكري يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في التقليل من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، مثل: تلف الأعصاب، والتهاب قزحية العين، وإعتام عدسة العين، وخزل المعدة، وتثبيط عمل خلايا الدم البيضاء والتي تسبب الالتهابات وهذه أحد فوائد الكركم لمرضى السكري.

4. تنظيم مستويات الكولسترول وتعزيز صحة القلب يقلل الكركم من مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ويساعد أيضًا على التقليل من بعض المخاطر الصحية التي قد تصيب القلب بسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، مثل: زيادة أكسدة وتدمير الدهون في أغشية خلايا القلب، وتلف وتصلب الشرايين. يساعد الكركمين على التحكم في مستويات السكر في الدم حيث أنه يعمل على حماية الخلايا السليمة في البنكرياس من الأكسدة ، ويساعد أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين، ويقلل من مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى خفض مستوى الغلوكوز في الدم.

5. الحفاظ على صحة الكبد يعاني الكثير من مرضى السكري من مشكلات في الكبد، مثل مرض الكبد الدهني، فيعمل الكركم على التقليل من تراكم الدهون فيه، ويعمل على حماية وظائف الكبد من العوامل المؤكسدة والتي تؤدي إلى تلفه.

يقلل الكركم من مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ويساعد أيضًا على التقليل من بعض المخاطر الصحية التي قد تصيب القلب بسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، مثل: زيادة أكسدة وتدمير الدهون في أغشية خلايا القلب، وتلف وتصلب الشرايين.

6. تقوية جهاز المناعة يقوي الكركمين وظائف جهاز المناعة ويحسن من الاستجابة المناعية لمرضى السكري، حيث أنه قد يعاني بعض المرضى من فرط نشاط جهاز المناعة والتي قد تسبب العديد من المشكلات الصحية، وقد يعزز من عمل الأدوية المستخدمة للمناعة والتي توصف للتحكم في مرض السكري.

7. تعزيز شفاء الأنسجة يعاني بعض مرضى السكري من مشكلات وبطء في التئام الجروح نتيجة زيادة الإجهاد التأكسدي على أعضاء مختلفة في الجسم مما يسبب التهاب طويل الأمد لهذه الأنسجة، فيساعد استخدام الكركم على التقليل من التورم وتسريع عملية الشفاء لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.