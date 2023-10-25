شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانية..عند الصباح تناول كوب من هذة العشبة لمدة 7 ايام تزيل السموم المتراكمة وتفتت حصى الكلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكلى أهم الأعضاء في جسم الإنسان حيث تعد الكلية العضو المسؤول عن تنقية وتصفية الدم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيض ، وكذلك مسؤولة عن التحكم في حجم السوائل في الجسم وعن موازنة كمية العناصر الكهربية مثل الأيونات والأملاح حيث تعتبر هي العضو الذي يعمل على التخلص من السموم الموجودة في الجسم وذلك لأنها تمتص تلك السموم من الجسم وتعود مرة ثانية للتخلص وهذه هي وظيفتها الأساسية فلترة الدم الموجود في الجسم لجمع السٌميات والتخلص منها وانسب وسيلة طبيعية لتنظيف الكلى هي استخدام الأعشاب وسوف نتعرف على أهم أنواعها خلال مقالنا هذا.

مغلي البقدونس

عشبة البقدونس :هي واحدة من أهم الخضروات والأعشاب في آن واحد التي تعمل على إزالة جميع فضلات الكلى هذا بالإضافة إلى السيطرة على تبلور حصوات الكلى ،حيث عند استخدام البقدونس المغلي كمدر للبول، هذا يعني أنه يمكنك استخدامه لإزالة السموم من المثانة والكلى. تعتبر مدرات البول مفيدة بشكل خاص في التخلص من السموم والمياه المحتجزة والأملاح والدهون من الجسم، هذا يقلل من الضغط على الكلى ويمكن استخدامه لدعم فقدان الوزن ،جعلت الخصائص المدرة للبول في البقدونس المغلي طريقة رائعة لتقليل خطر الإصابة بعدوى المثانة، بالإضافة إلى تقليل تورم الغدة وعلاج أمراض البروستاتا.

نصائح للكلى

تناول مياه بكمية كبيرة طوال اليوم من شأنه أن يعزز وظائف الكلى مما يسهل عملها في طرد السموم.

البعد عن تناول الأطعمة عالية الملوحة مثل الفسيخ والرنجة وغيرها.

تناول الخضروات الضرورية لصحة الكلى مثل البنجر والباذنجان.