شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على شروط زواج المطلقات في السعودية التي ستدهشك، ورقم سيصدمك!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت إحدى المجلات السعودية مقالًا عن الشروط التي تفرضها النساء السعوديات في عقود الزواج. ووفقًا للتقرير، فإن من بين الشروط الأساسية التي يطلبنها هو السماح لهن بممارسة وظائف مختلطة والحق في الطلاق في حال رغبة الزوج في التعدد، بالإضافة إلى عدم إدخال التلفزيون إلى المنزل.

ونقلت الصحيفة عن مأذون شرعي قوله إن بعض الزوجات يشترطن على الزوج الحفاظ على الصلاة بجانب الشروط السابقة.

وهناك أزواج يشترطون على زوجاتهم المطلقات ترك أبنائهن مع عائلاتهن وعدم انتقالهن معهن إلى بيوت الزوجية.

وأكد العصيمي أنه وفقًا لهذه الشروط، يحق للزوجة طلب الطلاق إذا خالف الزوج أيًا من هذه الشروط الأساسية والمقبولة، ولكن في حالة الشروط الثانوية، يتم تحويل الزوجين إلى لجنة الصلح.

ووفقًا لمأذون شرعي آخر، أحمد العيسى، فقد صادف أيضًا شروطًا أخرى تطلبها النساء مثل امتلاك الزوج لبيت شرعي، والسماح لهن بمتابعة تعليمهن، ورفض التعددية الزوجية، والحق في العمل..