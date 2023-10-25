شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تخلي سفاراتها لدى 5 دول بينها مصر والأردن على وقع التصعيد في غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم إخلاء 5 سفارات، منذ بداية التصعيد في غزة، وإصدار أوامر لعشرين سفارة إسرائيلية أخرى حول العالم بالبقاء في المنازل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، اليوم الخميس: "إخلاء 5 سفارات إسرائيلية منذ بداية الحرب في كل من مصر والأردن والبحرين والمغرب وتركمستان، وإعادتهم جميعا إلى إسرائيل".

وأضافت أنه "تم إصدار أوامر لعشرين سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم وتحديدا أوروبا وأمريكا اللاتينية بأن يبقوا في منازلهم".

وتجمعت حشود من الأردنيين، مساء يوم الثلاثاء، وتوجهت نحو السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة. نجحت الجموع في الوصول إلى مناطق قريبة من السفارة الإسرائيلية.

جدير بالذكر أنه، في صباح يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

يذكر أن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصل لـ3785 قتيلا و12 ألف و500 مصاب، بينهم 471 قتيلا و314 مصابا سقطوا في قصف مستشفى المعمداني فقط، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.