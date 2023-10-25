شكرا لقرائتكم خبر عن ستجعلك تبدوا أصغر بعشر سنوات..غذاء خارق ينصح به الخبراء لمظهر شاب وأصغر سناً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يؤثر النظام الغذائي على صحة الجسم ومناعته. كما تساهم بعض الأطعمة في الحفاظ على شباب البشرة خاصة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والبروتين بلا دهون. ومن أبرز تلك الأطعمة:

الأسماك الزيتية

وهي مصدر هام للبروتين الخالي من الدهون والعديد من المغذيات، على رأسها أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي ثبت أنها تمنح الجسم حماية من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، والتي ربما تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى.

ويحتل سمك السلمون مرتبة متقدمة بين باقي أنواع الأسماك الدهنية. إذ يتميز بمضادات أكسدة محددة تسمى أستازانتين، وهي التي تمنح الجلد اللون الوردي. وتساهم تلك المضادات مع الكولاجين على حماية الجلد من التلف الذي تسببه أشعة الشمس.



أوميغا-3 ومضادات أكسدة

يعمل تناول أحماض أوميغا-3 على بناء حاجز أقوى للبشرة يحمي من التهديدات الداخلية والخارجية، بعبارة أخرى يساعد على تقليل ظهور تجاعيد من المنبع.

تحتوي الأسماك الزيتية أيضًا على معدلات عالية من البروتين مع النوع الذي يشجع الجسم على إنتاج الإيلاستين والكولاجين، وكلاهما يتباطأ إفرازه بمرور السنوات.

كما أن بعض الأسماك الزيتية غنية بالسيلينيوم، وهو مضاد أكسدة يعمل على منع تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يوفر طبقة من الحماية من أيام الصيف الحارة.

خيارات شهية ومفيدة

إن هناك الكثير من الخيارات الشهية للأسماك الزيتية للاختيار من بينها:

• تونة الباكور

• الرنجة الأطلسي

• بلح البحر

• الأنشوجة

• أبو سيف

• السردين

• الماكريل الأطلسي

• السلمون المرقط

• السلمون المستزرع والبري

تناول الأستازانتين والكولاجين