كتائب القسام تعلن قصف مدينة إيلات بصاروخ "عياش 250"

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة (حماس)، الأربعاء، أنها قصفت مدينة إيلات، التي تقع على البحر الأحمر وتبعد 220 كيلومترا عن غزة، بصاروخ "عياش 250" ردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء.



كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة حيفا على ساحل البحر المتوسط بصاروخ "آر-160".



وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة قرب إيلات، مشيرا إلى أن صاروخا آخر أُطلق من القطاع انفجر في الجو في منطقة جبال الكرمل قرب حيفا.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن انفجارا دوّى في إيلات قد يكون ناجما عن إطلاق صاروخ من غزة، وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في قاعدة سلاح الجو في عوفدا شمال المدينة.



كما أعلنت كتائب القسام إنها قصفت "حشود العدو داخل كيبوتس ناحل عوز بقذائف هاون"، فيما دوت صفارات الإنذار في عسقلان وزيكيم بغلاف غزة، وفي كريات شمونة شمالي إسرائيل.



بجورها قالت "سرايا القدس" إنها قصفت مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال. كما أكدت قصف سديروت برشقة صاروخية.

