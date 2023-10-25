شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا قبل فوات الاوان! وفاة أسرة سعودية بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احذروا قبل فوات الاوان! وفاة أسرة سعودية بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

البطاطس هي نوع من المأكولات وأنواع الخضار الغنية بالنشويات والتي من الممكن أن تستخدم في تحضير العديد من الوصفات ولكن من المهم قبل البدء في طهي وتحضير أي وصفة من وصفات البطاطس ضرورة التأكد من صلاحيتها للأكل وأنها سليمة، ومن الممكن أن تقوم ربة المنزل بالتأكد بنفسها من هذا الأمر بفحص البطاطس قبل طهيها، كما أنه يجب أن يكون طهي البطاطس بطريقة صحية حتى لا يكون في تناولها أي ضرر على صحة أفراد الأسرة.

وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة



عدم فحص البطاطس وطهي البطاطس المصابة بالأمرض من أكثر الأمور التي قد تتسببت في الكثير من المشكلات الصحية والتي قد تصل إلى حد الوفاة وهو ما حدث بالفعل لأسرة تضررت بشكل كبير من تناول البطاطس غير الصالحة للاستهلك الآدمي مما أدى لوفاتهم، وهذا ما كان بسبب إصابة البطاطس بنوع من أنواع البكتيريا التي أدت إلى تعفنها.

كما أن تعفن البطاطس وعدم الاهتمام بجودتها وطهيها على تلك الحالة أدى إلى حدوث تسمم، وهو ما تؤكد عليه الكثير من الدراسات العلمية والأبحاث الطبية أن امتداد التعفن يكون إلى داخل عمق نسيج البطاطس فلا يكفي أن تقوم ربة المنزل بقطع الجزء المصاب بالتعفن، بل يجب رمي الثمرة بالكامل وعدم طهيها.

مواصفات البطاطس السليمة التي يمكن تناول

يجب أن تحرص كل ربات البيوت على أن تنتقي أفضل ثمار من البطاطس لا تكون مصابة بأي مرض يظهر على سطح القشرة الخارجية، وهذا ما يمكن التأكد منه بالعين المجردة بضرورة أن تكون البطاطس خالية من أي لون داكن أسود أو أخضر أو لون أحمر، والتأكد من ذلك يكون ضروري لكي يكون طهي البطاطس آمن.

كل ثمار البطاطس التي يمكن استعمالها يجب أن تكون بقوام غير لين أي تكون صلبة بالقوام المعروف عن البطاطس، لأن البطاطس الطرية لا تعد صالحة للاستهلك ويكون لونها غالب عليه أن يكون باللون الأصفر، ومع مراعاة انتقاء البطاطس السليمة والخالية من البراعم يساعد ذلك على تجنب الكثير من المشكلات الصحية